Eind aan kernproeven Noord-Korea is 'serieuze kans op de-escalatie'

Wereldmachten reageren opgetogen op het besluit van Noord-Korea om te stoppen met kernproeven. "Dit biedt een serieuze kans op de-escalatie van de spanningen in de regio", laat Rusland in een verklaring weten.

Ook China verwelkomt het besluit. "Het zal helpen om de spanningen op het Koreaanse schiereiland te verminderen en is een stap op weg naar het kernwapenvrij maken van de landen.''

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un maakte afgelopen nacht bekend per direct te stoppen met zijn nucleaire testen en rakettesten. De reden: de nucleaire bewapening is voltooid. Kernproeven of tests met ballistische raketten zouden nu overbodig zijn. Kim zei erbij 'een nauw contact' en een 'actieve dialoog' te willen bevorderen.

Reactie uit Europa

De Britten zeggen te 'hopen dat dit duidt op een poging om te goeder trouw te onderhandelen'.

Namens de EU reageerde Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, ook opgetogen. Ze noemde het 'een langverwachte positieve stap richting het volledig, controleerbaar en onomkeerbaar kernwapenvrij maken van Noord-Korea'.

Vrijdag topontmoeting

De aankondiging van Kim komt vlak voor de topontmoeting tussen Kim en de Zuid-Koreaans president Moon Jae-in. Die is volgende week vrijdag in de grensplaats Panmunjom. Daar is de afbouw van het nucleaire programma één van de gespreksonderwerpen.

Zuid-Korea heeft nog geen reactie gegeven op nieuws.

Trump: grote vooruitgang

De Amerikaanse president Donald Trump liet begin maart al weten dat Noord-Korea had beloofd te stoppen met het testen van raketten tot de voorgenomen ontmoetingen tussen het land en de Verenigde Staten achter de rug zijn. Pyongyang heeft sinds 28 november geen raket meer gelanceerd. Trump verwacht in mei of juni om de tafel te gaan zitten met de Noord-Koreaanse leider.

Trump reageerde ook al tevreden. "Dit is heel goed nieuws voor Noord-Korea en voor de wereld - grote vooruitgang. Ik kijk uit naar de top", liet hij via Twitter weten.

Kim Jong-un 'steekt zijn nek uit' Koen de Ceuster, Korea-deskundige van de Universiteit Leiden, noemt het opvallend dat dit besluit bekend is gemaakt tijdens een vergadering van de Arbeiderspartij en ook publiekelijk bekend is gemaakt in Noord-Korea. "In het verleden werd er veel gecommuniceerd met de buitenwereld, maar niet intern. Maar nu dus wel. Dat betekent dat Kim Jong-un zijn nek uitsteekt." De Ceuster benadrukt dat Kim 'op geen enkele wijze' aangeeft dat Noord-Korea stopt een kernmacht te zijn. "En hij herhaalt, en dat is niet nieuw, dat Noord-Korea streeft naar een kernwapenvrije wereld. Deze uitspraak is een gebaar in het licht van de topontmoetingen met Zuid-Korea en de VS die komen gaan. Noord-Korea stelt een gebaar, maar we moeten er geen illusies bij maken. De-nuclearisering is nog niet morgen gedaan." Het vertrouwen moet van twee kanten komen, stelt De Ceuster. "Er is een enorm wantrouwen jegens Noord-Korea. Maar ook de internationale gemeenschap hield zich niet altijd aan de afspraken. Vanwege het feit dat ze de VS kunnen bereiken met raketten, heeft Noord-Korea zich op gelijke hoogte gesteld met andere wereldmachten om een gelijkwaardige dialoog te kunnen voeren."

Op bezoek in Noord-Korea

Aziëcorrespondent Sjoerd den Daas van RTL Nieuws was een week op bezoek in Noord-Korea en doet daarvan verslag.