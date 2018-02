Een van de grootste geweldsuitbarstingen in Syrië-conflict: 230 burgers omgekomen

De Verenigde Naties heeft videobeelden waaruit zou blijken dat er vorige week zondag gifgas is ingezet in Idlib. De Hoge Commissaris spreekt van oorlogsmisdaden. "Na zeven jaar verlamming in de Veiligheidsraad, schreeuwt de situatie in Syrië om naar het Internationaal Strafhof te worden verwezen."

Highlight of the week: the UN in #Syria called for an immediate cessation of hostilities "to enable the delivery of humanitarian aid & services, evacuation of critically sick & wounded, alleviation of people’s suffering, wherever they are.” https://t.co/aB9u9lkrrY pic.twitter.com/fGHz3FWmbK