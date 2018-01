Eén jaar Trump in het Witte Huis: hoge pieken, diepe dalen

Vandaag zit president Donald Trump precies één jaar in het oval office. In zijn eerste jaar kende Trump hoogte- maar ook dieptepunten. Een overzicht.

Hoogtepunten

Nieuwe belastingwet

Wat de zorgwet voor Obama was, zou de nieuwe belastingwet wel eens voor Trump kunnen zijn: een wet die de geschiedenis in gaat. Sinds de jaren 80 is er in Amerika niet zo'n grote algemene belastinghervorming doorgevoerd.

Vooral voor de rijkste Amerikanen profiteren ervan. De president lost een belangrijke verkiezingsbelofte in en zeker zijn eigen Republikeinse achterban smult van deze nieuwe belastingwet.

Dalende immigratiecijfers

Trump is vol trots over het feit dat er sinds 2000 niet zo weinig nieuwe immigranten het land zijn binnengekomen. Een strenger asielbeleid en zijn stevige taalgebruik werpen tot nu toe in ieder geval vruchten af. En dat terwijl de geruchtmakende muur er nog niet staat en het inreisverbod pas sinds kort van kracht is.

Benoemen van invloedrijke rechters

Een belangrijke taak van de zittende president is het benoemen van allerlei invloedrijke rechters. En dat lukt Trump tot nu toe heel goed. Hij wist in zijn eerste jaar vier keer zoveel rechters te benoemen als Obama, waarvan Neil Gorsuch voor het Hooggerechtshof de allerbelangrijkste is.

Groeiende economie

Trump heeft economisch de wind in de zeilen. De werkloosheidscijfers zijn historisch laag, het bedrijfsleven investeert volop en de beurzen boeken goede resultaten. Het schrappen van wetten en inperken van regelgeving, een Republikeinse traditie, lijkt dus effect te hebben.

Al is het altijd de vraag hoeveel van deze economische voorspoed daadwerkelijk aan deze president valt toe te schrijven. Onder Obama was de VS ook al bezig aan een sterk herstel na de zware economische crisis.

Verder uitschakelen van IS

De Amerikaanse troepen boekten in Syrië grote overwinningen in de strijd tegen IS dit jaar. Waar Obama de touwtjes als opperbevelhebber stevig in handen wilde hebben en lang nadacht over beslissingen, geeft Trump zijn generaals meer vrijheid en zij treden daadkrachtig op. Dat heeft resultaat: IS loopt op zijn laatste benen.

Dieptepunten

Onderzoek naar Russische inmenging

Het hangt als een donkere wolk boven Trumps Witte Huis: het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Er zijn getuigenissen van de ontslagen FBI-directeur James Comey, belangrijke adviseurs die voor de rechter verschenen en de dubieuze meeting met een Russische in Trump Tower.

Het zou goed kunnen dat dit onderzoek in 2018 een heel naar staartje gaat krijgen voor de president. Tot nu toe is er echter nog geen direct bewijs van Russische inmenging in de Trump-campagne.

Felle kritiek na Charlottesville

'Het geweld kwam van beide kanten', zo luidde Trumps commentaar over de rellen in Charlottesville, waarbij een extreemrechtse man op een groep demonstranten inreed. Deze uitspraken werden Trump niet in dank afgenomen. Van zowel republikeinse als democratische kant kwam veel kritiek en zijn populariteit onder Amerikanen daalde naar een nieuw dieptepunt.

Mislukte afschaffing Obamacare

Eén van Trumps belangrijkste verkiezingsbeloftes was het afschaffen van Obamacare, de zorgverzekeringswet van zijn voorganger. Maar helaas voor Trump kwam dit er niet van. Een voorstel om Obama's paradepaardje af te schaffen sneuvelde afgelopen zomer in de Senaat.

Herrie in het Witte Huis

Het Witte Huis leek in Trumps eerste jaar als president soms meer op een uitzendbureau dan op hét symbool van de macht. Vijftien vooraanstaande adviseurs en medewerkers werden in het eerste jaar de laan uitgestuurd of stapten zelf op.

Zijn topadviseur Steve Bannon, de liegende veiligheidsadviseur Michael Flynn en de al na zes dagen ontslagen directeur communicatie Anthony Scaramucci. Allemaal vertrokken ze met veel tumult uit de hoofdstad. Trump doet er goed aan om in het spannende verkiezingsjaar 2018 de interne rust in zijn ambtswoning beter te bewaren.

Toenemende spanning tussen de VS en Noord-Korea

De manier waarop president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un elkaar uitdagen doet denken aan de wapenwedloop van de Koude Oorlog. Veel mensen vrezen de stevige taal van Trump en zijn bang voor een dreigende kernoorlog.

75 procent van de Amerikanen ziet Noord-Korea als een gevaarlijke bedreiging. 'Rocket Man is op een zelfmoordmissie', de uitgesproken president houdt de gemoederen ook internationaal bezig.