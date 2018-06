Economisch adviseur Trump krijgt hartaanval op dag van top

Volgens zijn vrouw 'maakt hij het inmiddels goed'. Dat wordt bevestigd door het Witte Huis. Het zou gaan om lichte hartklachten, zeggen zijn artsen. Kudlow wordt behandeld in het Walter Reed Army Medical Center, een ziekenhuis in Washington, D.C.

Kudlow werd in maart gekozen als topadviseur voor de president van de Verenigde Staten. Hij verving de eerder opgestapte Gary Cohn.

Trump bracht het nieuws naar buiten toen hij net was aangekomen op de locatie voor zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De twee spreken elkaar vannacht in Singapore.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.