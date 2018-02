Duitse steden mogen dieselauto's weren

Duitse steden mogen vanaf 2019 een rijverbod voor dieselauto's opleggen. Alleen diesels uit de categorie Euro 6 vallen niet onder het verbod. Dat heeft gevolgen voor de eigenaren van ongeveer een miljoen Nederlandse diesels.

In Nederland zijn ruim 1,3 miljoen dieselauto's, blijkt uit cijfers van RDC/Aumacon. Daarvan zijn ruim 300.000 van het Euro 6-type. Alleen die laatste groep hoeft zich geen zorgen te maken over de uitspraak van de hoogste federale bestuursrechter, het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Die deed uitspraak over de plannen van de steden Düsseldorf en Stuttgart. Het gevolg is dat alle Duitse steden nu een verbod voor bepaalde diesels mogen instellen. Volgens de Suddeutsche Zeitung kan dat gevolgen hebben voor zo'n 10 miljoen Duitse dieseleigenaren.

De Duitse deelstaten Baden-Württemberg en Nordrhein-Westfalen hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen van de twee steden, omdat dit volgens hen een zaak is van de Duitse bondsregering. De rechtbank oordeelde echter anders; een overwinning voor milieugroep DUH die de rechtszaken was begonnen vanwege slechte luchtkwaliteit in die steden.

Gefaseerd invoeren

Het vonnis stelt nog wel voorwaarden aan het verbod. Om dieselbezitters niet onevenredig zwaar te benadelen, moet Stuttgart de milieuzone gefaseerd invoeren en geldt die nog niet voor Euro 5-types. Die mogen tot minstens 1 september 2019 blijven. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor sommige beroepen en bewoners, zoals ambachtslieden.

Er is geen financiële compensatieplicht, oordeelde de bestuursrechter verder. "Bepaalde waardeverliezen moeten worden aanvaard", zei rechter Andreas Korbmacher volgens de Suddeutsche Zeitung.

'Goed nieuws voor schonere lucht'

EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Industrie) verwelkomde de uitspraak. "Goed nieuws voor schonere lucht. Maar dieseleigenaren betalen de prijs voor het gebrek aan actie van de industrie om schonere auto's te produceren." Zij roept fabrikanten op auto's te maken die geen schadelijke stoffen uitstoten.

Gedurende vele jaren zijn in veel Duitse steden de limieten voor luchtvervuiling niet gehaald. Het gaat om stikstofoxiden, die onder meer ademhalings- en hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken of verergeren. Volgens informatie van het Federale Milieuagentschap is het verkeer in steden, inclusief dieselauto's, goed voor meer dan 60 procent van de vervuiling.

De ANWB denkt dat het niet bij een rijverbod voor Düsseldorf en Stuttgart zal blijven. De uitspraak zal volgens de belangenorganisatie gevolgen hebben voor het beleid in nog eens zo'n 20 steden, waar ook rechtszaken over gevoerd worden.