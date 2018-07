Duitse minister verbindt toekomst aan spoedoverleg over asielakkoord

Treedt CSU-leider Horst Seehofer nu wel of niet af als minister van Binnenlandse Zaken en als partijleider vanwege de asielproblematiek? Dat moet de komende dagen blijken, na spoedoverleg met coalitiepartner CDU.

Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg beslist Seehofder over zijn toekomst, zei hij vannacht na een urenlang crisisberaad van zijn partij.

Tussenstap

Seehofer kondigde gisteravond onverwachts zijn vertrek aan tijdens een vergadering van zijn partij over de asielproblematiek. Door op te stappen zou volgens hem de coalitieregering kunnen voortbestaan.

De partijtop wilde zich hier niet bij neerleggen en probeerde Seehofer op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk werd tot deze 'tussenstap' besloten 'in de hoop dat we het eens worden', zei Seehofer na afloop tegen journalisten.

Fel tegen asielakkoord

Binnen de CSU is veel tegenstand tegen het asielakkoord dat bondskanselier Angela Merkel vorige week sloot in Brussel. Met name Seehofer is fel tegen. De CDU staat achter het akkoord, maar de partij - die gisteren zelf in Berlijn vergaderde over de asielproblematiek - heeft laten weten met de CSU te willen overleggen over de ontstane crisis. Waarschijnlijk spreken de partijen elkaar vanmiddag in Berlijn.

Behalve regeringspartners, zijn CDU en CSU ook zusterpartijen. Seehofer benadrukte dat zijn partij zowel die samenwerking, als de regering wil voortzetten. Economieminister en CDU-prominent Peter Altmaier zei dit ook te willen. "We hebben alles gedaan om bruggen te bouwen en we zullen alles doen om de unie bij elkaar te laten blijven", zei hij in Berlijn.

