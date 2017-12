Drie doden door lawines in Zwitserse Alpen

Afgelopen weekend zijn er drie mensen omgekomen bij drie verschillende sneeuwlawines in de Alpen. Dat heeft de Zwitserse politie bekendgemaakt.

Eén van de slachtoffers is een 39-jarige man. Hij was aan het skiën in het zuidelijke kanton Wallis, maar werd getroffen door een lawine. Hij werd gevonden door zijn vrienden, maar hulp mocht niet meer baten.

Berg beklimmen

In Graubunden, in het westen van het land, stierf een 31-jarige Franse toerist. Hij was gaan skiën met zijn vriendin en ging na afloop alleen de berg Glattwang beklimmen. Hij keerde niet terug, en werd na een zoektocht dood gevonden. Hij zou een lawine hebben veroorzaakt en naar beneden zijn gevallen.

Afgelopen zaterdag werden drie wandelaars bedolven onder de sneeuw in Wallis. Ze werden gered en naar een ziekenhuis overgebracht, maar een 29-jarige Zwitserse vrouw is daar later overleden.

Hoe ontstaat een lawine?

Hoe kan het dat de sneeuw zo van de berghelling raast? En wat moet je meenemen als je toch off-piste gaat?