Doorbraak: brexitonderhandelingen gaan naar tweede fase

De onderhandelingen over de brexit gaan officieel een nieuwe fase in. De leiders van de EU-landen hebben besloten dat er voldoende vooruitgang is geboekt op de moeilijkste dossiers.

Het eerste deel van de onderhandelingen over de scheiding tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk verliep erg moeizaam en duurde langer dan verwacht. In deze eerste fase moest er op grote lijnen overeenstemming worden bereikt over de rekening die de Britten nog moeten betalen, de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk na de brexit.

Vorige week werd er door de onderhandelaars eindelijk overeenstemming bereikt op deze lastige thema's. Daardoor komt het niet als een verrassing dat nu ook de Europese Raad instemt met de overgang naar de tweede fase van de onderhandelingen.

De Britse premier Theresa May bedankte voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk in een tweet.

Thank you to Presidents @JunckerEU and @donaldtusk. Today is an important step on the road to delivering a smooth and orderly Brexit and forging our deep and special future partnership. https://t.co/PSaATiA17n — Theresa May (@theresa_may) December 15, 2017

Tweede fase

Tijdens die fase kan er eindelijk gesproken worden over de toekomstige (handels)relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat is belangrijk voor de (economische) stabiliteit, vooral van de Britten.

Die willen het bedrijfsleven snel duidelijkheid kunnen geven over hoe de handel met het grootste economische blok ter wereld (de EU) er in de toekomst uit gaat zien. Het is vooral belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over invoer- en uitvoertarieven, en hoe makkelijk of moeilijk het wordt voor personen en goederen om de grens over te gaan.

Overgangsperiode

Dat zullen weer complexe onderhandelingen worden, daarom was het van groot belang dat er vandaag een positief besluit genomen zou worden. Op 29 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk namelijk geen EU-land meer zijn. Omdat ook de lidstaten en het Europarlement uiteindelijk in moeten stemmen met de brexitdeal en ook het Britse parlement erover mag stemmen, moet er dus ruim op tijd een definitief akkoord zijn.

Om een rustige overgang van de regels mogelijk te maken, zijn de EU en de Britten het wel al eens geworden over een overgangsperiode van twee jaar. Dat houdt in dat alle regels zoals die nu gelden nog twee jaar onverkort van kracht blijven, inclusief vrij reizen voor personen. Ook is het VK in die periode nog gewoon gebonden aan de uitspraken van het Europees Hof van Justitie. Pijnlijk voor de Britten: zelf hebben zij in die twee jaar helemaal niets meer te zeggen over de regels en het beleid van de EU.

Wel wordt de overgangsperiode onderdeel van de uiteindelijke brexitdeal. Dat wil zeggen: hij komt er alleen als de partijen ook daadwerkelijk tot een overeenkomst komen.