Donald Trump wil einde aan 'oneerlijke handelsrelaties'

De Amerikaanse president Donald Trump eist dat er een eind komt aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. Volgens de president profiteren andere landen al tientallen jaren van die oneerlijke praktijken. Dat zei hij tijdens de G7-top in het Canadese La Malbaia.

Trump zei dat de schuld daarvan niet ligt bij de leiders van de andere leden van de G7, maar bij zijn voorgangers in het Witte Huis. Die zouden handelsakkoorden hebben gesloten die gunstig zijn voor andere landen, maar ten koste gaan van de VS.

Volgens Trump was er geen ruzie-achtige sfeer tijdens de G7. "De betrekkingen zijn erg goed." Wel waarschuwde hij de andere landen dat ze een fout maken als ze vergeldingsmaatregelen instellen voor de recente Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium.

De Amerikaanse president noemde de top 'zeer succesvol'. "De G7-landen delen dezelfde waarden en overtuigingen." Naast handel zou ook gesproken zijn over het milieu en defensie.

De groep van invloedrijkste industrielanden bestaat naast de VS uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanniƫ, Italiƫ en Japan.

De groep van invloedrijkste industrielanden bestaat naast de VS uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanniƫ, Italiƫ en Japan.

