Donald Trump wil doodstraf voor drugsdealers

De Amerikaanse president Donald Trump wil drugsgebruik in zijn land terugdringen met een reeks harde maatregelen. Zo wil hij drugsdealers en smokkelaars strenger straffen.

In een plan om de drugscrisis aan te pakken, staat dat Trump de doodstraf wil invoeren voor grote drugsdealers. Trump presenteert het plan vandaag in New Hampshire, een staat die met een grote drugsproblematiek kampt.

Drugsgebruik flink toegenomen

De laatste jaren is het drugsgebruik in de VS flink toegenomen. In 2016 overleden meer dan 40.000 Amerikanen aan een overdosis, vijf keer zoveel als in 1999. Vooral opioïden, zoals heroïne en morfine, zijn een probleem. Trump wil daarom ook dat artsen zulke verdovende middelen minder vaak voorschrijven. In drie jaar tijd moet het aantal recepten volgens hem met een derde dalen.

Trump heeft vaker gezegd dat drugsdealers de doodstraf moeten krijgen, maar het is voor het eerst dat dit in beleid wordt opgenomen.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis zal het ministerie van justitie de doodstraf zoeken tegen drugshandelaren 'als dat passend is onder de huidige wet'. Volgens Trump hebben individuele dealers soms duizenden doden op hun geweten.

Preventie en voorlichting

Het Amerikaanse Congres heeft onlangs zes miljard dollar beschikbaar gesteld om de drugscrisis te bestrijden. Trump wil dat geld onder meer gebruiken voor preventie en voorlichting via een grootschalige advertentiecampagne en om verslaafden aan werk te helpen.