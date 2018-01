Donald Trump reageert op boek: Ik ben een uiterst stabiel genie

Trump heeft er een reeks tweets uitgegooid waarin hij onderbouwt waarom 'hij een uiterst stabiel genie' is: "Gedurende mijn leven zijn mijn twee belangrijkste eigenschappen geweest dat ik geestelijk stabiel ben en, zeg maar, heel erg slim. Ik werd van een HELE succesvolle zakenman, top tv-ster tot president van de Verenigde Staten (bij mijn eerste poging)'', stelt Trump.

"Ik denk dat dat niet geldt als slim, maar geniaal... en een uiterst stabiel genie ook nog!''

In het boek Fire and Fury dat vrijdag verscheen wordt het presidentschap van Trump neergezet als chaotisch en de president zelf als dom, ongeïnformeerd en impulsief. In het boek staan pijnlijke onthullingen over het Witte Huis en scherpe uitspraken van Bannon over Trump en zijn familie. Trump komt naar voren als onnozel, iemand die nooit leest, geen politieke prioriteiten kan stellen en niet in staat is zijn eigen adviseurs aan te sturen.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!