Dodental op 16, VN wil onderzoek naar geweld massaprotest Gaza

Gisteren vielen er zeker 16 doden bij geweld tijdens een massaprotest van Palestijnen, en gevreesd wordt dat het daar niet bij zal blijven. Secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de doden en gewonden.

Een hoge official van de VN waarschuwde in de Veiligheidsraad dat in Gaza 'de situatie de komende dagen kan verslechteren.' Het aantal gewonden bij de 'Mars van de terugkeer', zoals het protest heet, is opgelopen tot 1100. Volgens Palestina zijn er zelfs 1400 gewonden. En onder de dodelijke slachtoffers zouden kinderen zijn.

30.000 deelnemers

VN-official Taye-Brook Zerihoun riep Israël op zich te houden aan de internationale mensenrechten en kinderen te beschermen.

De radicaal-islamitische Hamas wil met de actie het 'recht op terugkeer' ondersteunen voor Palestijnse vluchtelingen. Er waren zo'n 30.000 deelnemers.

De Palestijnen houden scholen en winkels in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem vandaag dicht uit protest tegen het geweld. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft uitgeroepen tot een dag van rouw.

Beelden van het protest

De demonstratie van duizenden Palestijnen in de Gazastrook bij de grens met Israël, is totaal uit de hand gelopen.

15 mei

Demonstranten gooiden brandende autobanden, molotovcocktails en stenen naar de militairen. Israëlische militairen schoten gericht op ze, zoals het leger ook had aangekondigd.

De protesten zouden moeten duren tot 15 mei. De Palestijnen vieren 15 mei als Dag van de Catastrofe omdat ongeveer 700.000 Palestijnen zijn gevlucht of verdreven tijdens de eerste oorlog in het Midden-Oosten in 1948.

Een gewonde Palestijn wordt weggevoerd. (Foto: EPA)