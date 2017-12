Bij een zelfmoordaanslag in Kabul zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. De aanslag vond plaats bij het hoofdkwartier van de geheime dienst van Afghanistan.

Drie mensen raakten gewond toen de zelfmoordterrorist, die te voet kwam, zichzelf opblies. Dat gebeurde in de ochtend toen veel kantoormedewerkers net richting hun werk gingen.

De Afghaanse hoofdstad is de afgelopen maanden weer het doel van aanslagen van de Taliban en andere extremistische groepen.

In mei doodde een enorme bom in de diplomatieke wijk 150 mensen. De aanslag is opgeëist door terreurbeweging IS.

