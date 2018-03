Doden bij gijzeling in Franse supermarkt, gijzelnemer zou vrijlating Salah Abdeslam eisen

In het zuiden van Frankrijk is een gijzeling in een supermarkt aan de gang. De politie heeft het gebouw in het plaatsje Trèbes omsingeld. Er zijn zeker twee doden gevallen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken..

Ook zijn er drie gewonden, van wie er één zwaargewond is. Volgens onbevestigde berichten werden er aanvankelijk acht mensen gegijzeld, maar zou de gijzelnemer nu alleen nog met een politieonderhandelaar in de supermarkt zijn.

In de winkel zou in ieder geval een slager zijn doodgeschoten.

Vrijlating Abdeslam geëist

De gijzelnemer zou een of meer granaten bij zich hebben. Volgens Franse media eist hij de vrijlating van Salah Abdeslam, de enige terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015 die nog in leven is. Abdeslam zit vast in Frankrijk.

De gijzelnemer zou bekend zijn bij de Franse veiligheidsdiensten.

Video: een grote politiemacht omsingelt de supermarkt in Trèbes

De eerste beelden van de gijzeling in Trèbes

Schieten op joggende agenten

Aan de gijzeling zou een achtervolging vooraf zijn gegaan. De politie zat achter een auto aan, vanwaaruit op enkele agenten werd geschoten. Daarbij raakte een agent zwaargewond. De gijzelnemer vluchtte de supermarkt in Trèbes, vlak bij Carcassonne, in.

Dat gebeurde zo rond 11.15 uur, waarna geweerschoten klonken, meldt de Franse krant Nice-Matin. De gijzelnemer zou banden hebben met IS, zegt de man zelf. Hij schreeuwde tijdens zijn actie islamitische leuzen.

Verboden gebied

De autoriteiten behandelen de gijzeling als een terroristisch incident.

De prefect van het departement waarin Trèbes ligt, heeft de omtrek van de supermarkt tot verboden gebied verklaard. De Franse premier Edouard Philippe spreekt van een 'serieuze situatie'. Hij heeft zijn bezoek aan Mulhouse dat vandaag op het programma stond, afgebroken.

:warning: Intervention de police en cours à #Trèbes dans l'#Aude. La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs :arrow_down: pic.twitter.com/M2t4mLccG0 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) March 23, 2018

Hostage-taking at supermarket in Trèbes (South of France); suspect injured one police officer and says he is a member of ISIS pic.twitter.com/8vsR0qNY2l — Stefan de Vries (@stefandevries) March 23, 2018