Dodelijke aanrijding staat niet op zich: vaker incidenten met zelfrijdende auto's Uber

Oplettendheid is geboden voor de bestuurders die voor alle zekerheid achter het stuur zitten van de zelfrijdende auto's van Uber. Zij moeten veel vaker ingrijpen dan bestuurders van concurrerende bedrijven.

Vooral in de buurt van bouwplaatsen of naast grote voertuigen gaat het nog wel eens mis met de zelfrijdende auto's van Uber. Het bedrijf had grote moeite om de doelstelling van 'maximaal een ingreep per 21 kilometer' te halen, schrijft de krant.

Uber heeft de ontwikkeling van zelfrijdende auto's na de dodelijke aanrijding voor onbepaalde tijd opgeschort. De politie deelde vorige week videobeelden van het ongeluk. Op die beelden is de aanrijding (net) niet te zien. Wel werd duidelijk dat de bestuurder zijn ogen niet op de weg had gericht. De politie doet daar onderzoek naar.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ