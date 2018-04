Dit is wat we weten over de raketaanval op doelen in Syrië

Iets na 3 uur onze tijd vannacht verschijnt het eerste bericht dat de de Amerikaanse president Donald Trump opdracht heeft gegeven tot precisieaanvallen op doelen in Syrië. De VS, Engeland en Frankrijk hebben drie doelen aangevallen in Syrië die te maken hebben met het Syrische chemische wapenprogramma.

Welke doelen?

Het eerste doel was een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus. Het tweede doel was een wapenopslag ten westen van Homs, waar onder meer het gifgas sarin zou zijn opgeslagen. Het derde doel was een opslag- en commandocentrum in de buurt van het tweede doel.

Op deze beelden is te zien dat de Fransen aftellen en een raket afvuren:

De Amerikaanse bevelhebber Dunford sprak van een 'one time shot' om de Syrische regering een duidelijke boodschap te geven. Volgens de generaal zijn de doelen zo uitgekozen dat de kans op burgerslachtoffers zo klein mogelijk is. Ook was het de bedoeling om de kans op mogelijke Russische slachtoffers gering te houden.

Wat zeggen de Amerikanen over de aanval?

Zo kondigde de Amerikaanse president Trump de aanval op Syrië aan:

"Gezamenlijk hebben we een duidelijke boodschap afgegeven aan Assad en zijn moordlustige adjudanten, dat ze niet nog een aanval met chemische wapens moeten uitvoeren waarvoor ze verantwoordelijk worden gehouden", zegt de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis.

"De Verenigde Staten hebben een groot nationaal belang in het tegengaan van een verslechterende humanitaire catastrofe in Syrië en in het bijzonder in het ontmoedigen van het gebruik en de verspreiding van chemische wapens."

Hij refereert eraan dat de VS in april vorig jaar, als represaille voor het gebruik van chemische wapens tegen burgers door het Syrische leger, de luchtmachtbasis aanvielen waarvandaan de vliegtuigen vertrokken waren. "Klaarblijkelijk snapte het Assad-regime vorig jaar de boodschap niet", zegt Mattis. "Deze keer hebben onze bondgenoten en wij harder toegeslagen."

Doelend op Rusland en Iran zegt de defensieminister de komende dagen een ‘significante desinformatiecampagne’ te verwachten van de landen die zich achter het Syrische regime hebben geschaard.

Volgens correspondent Erik Mouthaan is de grote vraag: 'Helpt het?'. Bekijk hier wat hij verder over de situatie te zeggen heeft:

Wat is de reactie van Rusland?

De aanvallen van drie westerse landen op doelen in Syrië ‘kunnen niet zonder gevolgen blijven.' Die waarschuwing geeft de Russische ambassadeur in de VS Anatoli Antonov. In een verklaring stelt de ambassadeur de beledigingen aan het adres van de Russische president Poetin 'onacceptabel en ontoelaatbaar' te vinden. Hij zegt dat de VS niet het recht heeft andere landen de schuld te geven van de toestand in Syrië. De Amerikaanse president Trump beschuldigde de Russen er eerder van partner te zijn van ‘een met gas dodend beest dat zijn eigen volk uitmoordt en ervan geniet'.

In zijn verklaring haalde Antonov tevens uit naar westerse media die volgens hem door hun berichtgeving hebben bijgedragen aan de aanval op Syrië. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken kwam de aanval uitgerekend op het moment dat het land een kans had om een vredevolle toekomst in te gaan. Wat de gevolgen zullen zijn, heeft Antonov niet gezegd.

Andere belangrijke reacties

Syrische autoriteiten bestempelen de aanval van de VS, Frankrijk en Engeland op doelen in dat land als 'een drievoudige flagrante schending van de internationale rechten'. Die boodschap brachten Syrische staatsmedia vanochtend naar buiten. Volgens de media waren de aanvallen gerichten op legerdepots in de omgeving van Homs.

Ook is een video verspreid van de Syrische leider die alsof er niets aan de hand is, gewoon naar zijn werk gaat:

Volgens Midden-Oosten-correspondent Olaf Koens zijn de reacties kort en beperkt, zoals ook de aanval:

De Britse premier May zegt dat de aanval op Syrië een antwoord is op het overduidelijke bewijs dat de Syrische president Assad verantwoordelijk was voor de inzet van chemische wapens in Douma, waarbij tientallen mensen omkwamen. Er was ‘geen praktisch alternatief voor het gebruik van geweld’ omdat diplomatieke maatregelen tegen Syrië werden geblokkeerd.

Bekijk hier de toespraak van May:

De Nederlandse premier Rutte zegt begrip te koesteren voor de aanval. Hij noemt die 'in de huidige omstandigheden proportioneel en weloverwogen'.

De Franse minister van Defensie heeft laten weten dat de aanval niet was gericht op Russische militairen die in Syrië zijn gelegerd. Frankrijk zou Rusland er voorafgaand aan de actie van op de hoogte hebben gebracht. "We zijn niet uit op een confrontatie en willen escalatie tegengaan", zegt minister Florence Parly. "Dat is de reden dat we ons er, samen met onze bondgenoten, van hebben vergewist dat de Russen op voorhand waren gewaarschuwd."

