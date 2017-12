Diamant levert bevolking Sierra Leone miljoenen op

Sierra Leone heeft één van 's werelds grootste ruwe diamanten verkocht op een veiling in New York. De edelsteen leverde een bedrag op van 6,5 miljoen dollar (ongeveer 5,5 miljoen euro).

Het West-Afrikaanse land wil dat gebruiken om ontwikkelingsprojecten mee te financieren. Een christelijke geestelijke vond de diamant afgelopen maart in de regio Kono en schonk die aan de regering. De steen heeft een gewicht van 706 karaat en is daarmee een van de grootste ter wereld. De koper is de Britse juwelier Laurence Graff.

"Honderd procent van de waarde van deze diamant gaat naar de regering en de bevolking van Sierra Leone. Dat is nooit eerder vertoond", zegt de organisator van de veiling.

Bloeddiamanten

De veiling was de tweede poging van Sierra Leone om de edelsteen te verkopen. In de hoofdstad Freetown werd eerder een bod gedaan van 7,8 miljoen dollar, maar dat werd afgeslagen.

Sierre Leone heeft een lange geschiedenis van burgeroorlog, gefinancierd met 'bloeddiamanten'. Daaraan kwam in 2002 een einde.



Foto: AFP