Democraten en Republikeinen geven elkaar schuld van dreigende 'shutdown'

Lukt het niet om een akkoord te bereiken, dan kan het land geen geld meer lenen. Het geld is dan op, en dat betekent dat ambtenaren thuis moeten blijven, overheidsdiensten dicht gaan en ook de nationale parken gaan op slot.

In Washington geven de Democraten en Republikeinen elkaar alvast de schuld. Ze kunnen het niet eens worden over de begroting. Trump eist dat er geld wordt vrijgemaakt voor zijn muur op de grens met Mexico.

De Democratische partij wil een regeling voor de DACA-wet. Die zorgt ervoor dat immigranten die als kind de VS binnen zijn gekomen, mogen werken in het land en niet worden gedeporteerd.

Republikeinen zeggen nu dat de Democraten het land 'gijzelen' met hun eisen over DACA. Volgens Trump kan het redden of aanpassen van die wet ook in maart.

De begroting werd gisteren wel aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat hebben de Republikeinen de hulp van Democraten nodig om de wet erdoor te krijgen.

President Trump zegt dat zij de begroting alleen willen aannemen met 'illegale immigratie en zwakke grenzen'. "We hebben meer Republikeinse overwinningen nodig in 2018!", twitterde hij.

Government Funding Bill past last night in the House of Representatives. Now Democrats are needed if it is to pass in the Senate - but they want illegal immigration and weak borders. Shutdown coming? We need more Republican victories in 2018!