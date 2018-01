Deal Noord- en Zuid-Korea: gesprek over militaire activiteiten

Voor het eerst in twee jaar gaan Noord- en Zuid-Korea weer in gesprek over elkaars militaire activiteiten. Dat is een van de uitkomsten van een overleg tussen de twee landen in het Zuid-Koreaanse grensplaatsje Panmunjom.

Ook werd bekendgemaakt dat de militaire hotline tussen beide landen weer kan worden gebruikt. Noord-Korea heeft technisch onderhoud voltooid waardoor de verbinding tussen de Korea's is hersteld. Via de hotline kunnen de landen contact met elkaar zoeken bij grensincidenten of andere geschillen.

Delegatie

Eerder werd bekend dat het noorden een delegatie van atleten, officials en supporters stuurt naar de Olympische Winterspelen die komende maand in Zuid-Korea worden gehouden. Het is ruim twee jaar geleden dat de twee landen direct met elkaar in gesprek waren.

Noord en Zuid-Korea proberen de gespannen verhoudingen te verbeteren. De gesprekken worden dan ook op korte termijn voortgezet. De Korea's zijn het eens over de noodzaak van een vreedzame situatie op het schiereiland.

'Wapens alleen gericht op de Verenigde Staten'

Er werd ook gesproken over het nucleaire programma van Noord-Korea en zijn wapenarsenaal. Volgens Noord-Korea zijn die alleen 'gericht op de Verenigde Staten, niet op onze broeders, China of Rusland'. Een regeringsfunctionaris voegde eraan toe dat het nucleaire programma van Pyongyang geen probleem was tussen Noord- en Zuid-Korea.

