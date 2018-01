De meest opzienbarende onthullingen uit nieuw boek over Trump

De krachttermen en beledigingen vliegen over en weer tussen de voormalige bondgenoten Donald Trump en zijn oud-adviseur Steve Bannon. Aanleiding is een nieuw boek met pijnlijke onthullingen over het Witte Huis en scherpe uitspraken van Bannon over Trump en zijn familie. We zetten de opmerkelijkste voor je op een rij.

Het boek 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' van Michael Wolff is gebaseerd op interviews met 200 medewerkers van het Witte Huis. Het verschijnt pas volgende week, maar uit voorpublicaties blijkt het explosieve karakter van het boek.

Onnozel

In het boek van Wolff komt Trump naar voren als onnozel, iemand die nooit leest, geen politieke prioriteiten kan stellen en niet in staat is zijn eigen adviseurs aan te sturen. Die adviseurs zijn daarom alleen maar bezig met hun eigen carrière en elkaar zwart te maken. In een passage in een boek zegt de voormalige adviseur Katie Walsh dat omgaan met Trump is 'alsof je moet uitzoeken wat een kind wil'.

Bannon noemt de dochter van Trump, Ivanka, die plannen zou hebben om de eerste vrouwelijke president te worden, 'zo dom als een baksteen'.

Landverraad

Maar de verwijten van Bannon aan het adres van de zoon van Trump, Donald Trump Jr., zijn een stuk ernstiger. Trump Jr. had samen met twee campagnemedewerkers in juni 2016 een bijeenkomst met een vertegenwoordiger van Rusland.

Bannon zegt tegen de schrijver van het boek: "De drie senior campagnemedewerkers dachten dat het een goed idee was om zonder advocaten met een buitenlandse mogendheid af te spreken in vergaderzaal op de 25ste verdieping van de Trump Tower. Ze hadden geen advocaten bij zich. Zelfs als je dacht dat dit niet landverraad was of onvaderlandslievend, of totaal gestoord, en ik denk dat het dat allemaal was, zou je direct de FBI hebben moeten bellen."

Verbazing over verkiezing

Ook wordt duidelijk dat Donald Trump net zo verrast was als de rest van de wereld dat hij was verkozen tot president. Aan het begin van de avond op de dag van de verkiezingen wordt het langzaam maar zeker duidelijk dat Trump daadwerkelijk kan winnen. In het boek staat dat zoon Donald Jr een vriend vertelde dat zijn vader er uit zag alsof hij een spook had gezien. Daarnaast was Melania in tranen, 'en dat waren geen tranen van blijdschap'.

"Er was in slechts een uur tijd, tot genoegen van Steve Bannon, een verwarde Trump, die veranderde in een ongelovige Trump en daarna in een geschokte Trump. De laatste transformatie van Trump was die in een man die er van was overtuigd dat hij het presidentschap verdiende en totaal geschikt was om president te zijn van de Verenigde Staten."

Video: #TrumpUpdate: De pieken en dalen van Donald Trump in 2017:

Woedend tijdens inauguratie

Trump beleefde volgens het boek weinig genoegen aan zijn inauguratie. Hij was boos dat veel bekende Amerikanen weigerden naar het evenement te komen. Ook was hij ontevreden over zijn tijdelijke onderkomen waar hij moest wonen voordat hij die middag het Witte Huis kon intrekken.

En hij had flinke ruzie met zijn vrouw Melania. Die zag er tijdens de hele ceremonie uit alsof ze elk moment in huilen kon uitbarsten.

Vrouwen van vrienden verleiden

Volgens schrijver Wolff is Trump er dol op om de vrouwen van zijn beste vrienden te verleiden. Hij schept graag op dat het slapen met de vrouwen van zijn vrienden 'het leven de moeite waard maakt'.

Om dat voor elkaar te krijgen heeft Trump een speciale tactiek. Hij vraagt de vrouwen stiekem via de speakertelefoon mee te luisteren als hij een afspraak heeft met hun man. Trump stelt de echtgenoot in de loop van het gesprek vragen zoals: 'Is de seks met je vrouw nog steeds leuk?', 'Hoe vaak doen jullie het?' en 'Je hebt vast wel eens betere seks gehad dan met je vrouw?'

Daarna nodigt hij de man uit voor een feestje met een paar andere vrouwen. En dat alles terwijl de echtgenote meeluistert.

Eng in het Witte Huis

Volgens het boek woont Trump niet graag in het Witte Huis. Hij vindt het er saai en ook een beetje eng. Trump en zijn vrouw Melania hebben verschillende slaapkamers. Hij is de eerste president sinds de Kennedy's, die apart van zijn vrouw slaapt in het Witte Huis.

De eerste avond in de residentie laat Trump direct in zijn slaapkamer twee extra tv's installeren, naast degene die er al staat. Ook laat hij een slot op het deur installeren zodat hij zijn kamer kan afsluiten, ondanks verzet van de secret service. Die beveiligers willen altijd direct bij Trump kunnen komen. Die houdt echter zijn poot stijf. De deur gaat 's nachts op slot.

Kapsel Trump belachelijk maken

Dochter Ivanka neemt haar vader niet al te serieus, wordt in het boek duidelijk. Tegenover anderen maakt ze hem, onder meer om zijn kapsel, regelmatig belachelijk.

"Ze legt aan vrienden vaak uit hoe het werkt: het haarloze eilandje op zijn hoofd dat is overgebleven na zijn cosmetische operatie tegen zijn kale plek, wordt omringd door een cirkel van haar. Die haren worden van de zijkanten en van voor, naar elkaar toegekamd over de kale plek. Daarna wordt alles naar achteren gekamd en met behulp van haarlak vastgezet."

De kleur van zijn haar is een direct gevolg van het ongeduld van haar vader. Trump gebruikt het kleurmiddel Just for Man, dat donkerder wordt naarmate het langer ingetrekt. Maar omdat hij daar geen tijd voor heeft, is het de oranje-blonde kleur die het nu is.

Een detail uit het boek is het feit dat Trump na zijn verkiezing tot president gelogen heeft over zijn lengte. Hij zegt dat hij langer is dan dat hij daadwerkelijk is. Zijn echte lengte in combinatie met zijn gewicht zou duidelijk maken dat zijn Body Mass Index die van een obese man is.

Ontkenning bronnen

Volgens correspondent Erik Mouthaan hebben diverse mensen die door de schrijver worden aangevoerd als bron, vandaag gezegd dat zij onjuist zijn geciteerd in het boek. "De hoogste economische adviseur zegt dat een mail die van hem zou zijn, 'verzonnen' is", zegt Mouthaan.

"De schrijver is al betrapt op een paar kleine feitelijke onjuistheden en dus vallen de Trump-getrouwe media hem aan als een verspreider van fake news. Andere onderzoeksjournalisten en -schrijvers met bronnen in het Witte Huis melden dat de teneur van het boek over het algemeen wel degelijk correct is."

Bannon aangeklaagd

Daarnaast heben Trump’s advocaten Bannon aangeklaagd wegen contractbreuk. "Als medewerker van de campagne zou hij een zwijgplicht hebben die hij verbrak toen hij met deze schrijver in zee ging", zegt de Amerika-correspondent.

"Trump bracht een snoeiharde verklaring naar buiten waarin hij zei dat Bannon 'gek' was geworden en dat zijn rol bij de winst in 2016 klein was. Dat laatste klopt niet, want het was Bannon die de populistische koers pushte die Trump over de streep hielp bij blanke kiezers in de middenklasse."

Meer op rtlnieuws.nl:

Trump kwaad op voormalig topadviseur: 'Hij is zijn verstand kwijt'