Dappere Afghaanse vrouwen riskeren hun leven met eigen tv-zender

Ambitieuze vrouwen riskeren in Afghanistan hun leven voor een televisiezender. Zan TV is een televisiestation gerund door vrouwen. Ze geven hoop in een verscheurd land, zag RTL Nieuws-verslaggever Fons Lambie die het tv-station onlangs bezocht.

Sinds kort kunnen inwoners in Afghanistan langs een vrouwenzender zappen. Zan TV is een bijzonder initiatief in een land waar de media bijna helemaal gedomineerd worden door mannen.

Verslaggever Fons Lambie bezocht de tv-zender die gerund wordt door vijftig jonge vrouwen. Sommigen zijn nog in opleiding, anderen zijn professionele tv-makers. Ze doen vanuit hoofdstad Kabul, met gevaar voor eigen leven, verslag van het dagelijkse nieuws, politiek en lifestyle.

Dit zijn de dappere vrouwen van Zan TV:

Hoop op beter leven

Als vrouw is het niet makkelijk in Afghanistan, vertelt de 23-jarige Arghawan tegen RTL Nieuws. "Er is veertig jaar oorlog. En ook in de cultuur van Afghanistan is het heel lastig om vrouw te zijn en buitenshuis te werken." Onder de Taliban mochten vrouwen helemaal niks. Tot op de dag van vandaag is onderwijs of het hebben van een baan niet vanzelfsprekend. De meeste mannen vinden dat de vrouwen thuis moeten blijven.

De tv-zender staat onder zware beveiliging. Er zijn in Afghanistan elke dag zelfmoordaanslagen en er worden continu mensen vermoord. Maar daar laten de vrouwen van Zan TV zich niet door tegenhouden. De zender biedt hoop en wil vrouwen laten zien wat ze in hun mars hebben. Met indrukwekkende reportages laten de tv-makers zien dat de vrouwen de macht kunnen hebben om de leiding te nemen in hun leven.

