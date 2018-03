Commentator Fox News stapt boos op: 'Zender is propagandamachine'

Een bekend gezicht van de Amerikaanse zender Fox News, Ralph Peters, heeft woedend ontslag genomen. De zender is volgen hem 'verworden tot een propagandamachine voor een desastreuze en ethisch geruïneerde regering'.

De voormalige kolonel Peters kan naar eigen zeggen niet naar eer en geweten zijn werk als analist bij Fox blijven doen. Hij was een boegbeeld van Fox, de zender die hij zag als 'een gelegitimeerde stem van conservatieven'.

Vernietigende brief

Maar in zijn vernietigende afscheidsbrief is volgens The New York Times niets meer over van die conservatieve stem. De 65-jarige Peters zegt lang trots te zijn geweest op Fox News, maar nu schaamt hij zich diep voor de zender.

Peters haalt fel uit naar presentatoren 'die feiten en aantoonbare realiteit volkomen negeren om volstrekt oneerlijke aanvallen te doen op de FBI, justitie, rechters, inlichtingendiensten en op de oorlogsheld en gerespecteerd ambtenaar Robert Mueller'.

Mueller is aangesteld om speciaal onderzoek te verrichten naar mogelijke banden in 2016 tussen Russen en campagnemedewerkers van toenmalig presidentskandidaat Trump.

'Ik werd benaderd door de Russen'

Een Amerikaanse activist vertelde vorig jaar tegen correspondent Erik Mouthaan hoe de Russen hem wilden werven als verlengstuk.

Meer op rtlnieuws.nl: