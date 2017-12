Chinese overheid sluit mijnbouw in groot natuurreservaat

De Chinese overheid heeft de mijnbouw in natuurreservaat Altun in de westelijke provincie Xinjiang stopgezet. De maatregel maakt onderdeel uit van de beoogde transitie van het land naar meer duurzame energie.

Xinjiang, de meest westelijke regio van China, behoort tot de rijkste mijnbouwgebieden van het land. Onder meer steenkool, uranium en aardolie worden er gewonnen.

In het bergachtige Altun gaat het met name om ijzererts. Maar in totaal 69 mijnprojecten wordt opgeschort als onderdeel van het nationale milieuplan, meldt het staatspersbureau Xinhua. Dat is goed nieuws voor bedreigde diersoorten zoals de Tibetaanse wilde jak en wilde ezel die leven in het 46.800 vierkante kilometer grote natuurreservaat.

Pijler van groei

De mijnbouwsector is een belangrijke pijler in de razendsnelle ontwikkeling van de Chinese economie in de afgelopen decennia. Door gebrekkige regelgeving zijn bodem, lucht en water op veel plaatsen ernstig vervuild geraakt, wat heeft geleid tot een groeiende onvrede onder de Chinese bevolking.

Maar inmiddels worden vanuit de centrale overheid de duimschroeven langzaam aangedraaid. Steden door heel China sturen inspecteurs naar staalfabrieken, kolencentrales en andere bedrijven en manen milieuvervuilers tot vergroening. Werken zij niet mee, dan lopen ze het risico te worden gesloten.

