Chinees met weinig 'sociaal krediet' mag niet meer reizen

Vanaf 1 mei mogen Chinese burgers die een slecht rapportcijfer krijgen van de Communistische Partij een jaar lang niet reizen met het vliegtuig of de trein.

Het gaat om uiteenlopende overtredingen zoals zwartijden, het veroorzaken van problemen tijdens vluchten, roken in treinen en ook het verspreiden van valse informatie over terroristen. Dat meldt Reuters op basis van verklaringen van de hervormingscommissie van de Chinese overheid.

Met het omstreden sociaal krediet-systeem wil de Chinese overheid de betrouwbaarheid burgers beoordelen. Betalen ze hun rekeningen op tijd? Met wie hebben ze contact? Wat bestellen ze online? Gaan ze vaak genoeg bij familie langs? Voor al deze onderdelen kun je punten scoren, met een minimum van 350 en een maximum van 950 punten.

Waar het in eerste instantie vooral ging om het krijgen van privileges, levert het systeem dus ook verboden op.

Alibaba en Tencent helpen mee

Zo wil de regering van president Xi Jinping verder bouwen aan een omvattend beoordelingssysteem. Daarbij werkt Xi samen met grote Chinese techbedrijven zoals Alibaba, dat aankopen doorgeeft, en Tencent, eigenaar van berichtendienst WeChat die bijna een miljard gebruikers heeft.

Volgens China-correspondent Sjoerd den Daas moet het sociaal-krediet systeem in 2020 verplicht in werking treden. "Dit systeem geeft de Communistische Partij de macht om burgers nauwlettend in de gaten te houden", zei Den Daas eerder tegen RTL Z. "2020 lijkt vooralsnog erg ambitieus, maar dit systeem gaat er, ondanks dat het erg ver gaat, gewoon komen."

