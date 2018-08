China en VS praten over handelsoorlog: vrede nog lang niet in zicht

Delegaties van de VS en China onderhandelen vandaag en morgen over een oplossing voor de handelsoorlog. Ondanks de inspanningen is het bijzonder onwaarschijnlijk dat de partijen eruit komen. De bal ligt bij de Amerikanen en die zullen de weg die werd ingeslagen door president Donald Trump niet snel verlaten.

China en de VS hebben elkaar de afgelopen maanden om de oren geslagen met importheffingen en beide landen vinden het nu tijd om toch weer eens met elkaar te praten. De gesprekken komen op een gevoelig moment. Morgen worden de nieuwste sancties van de VS van kracht en China zal direct met gelijke munt terugbetalen.

Vanaf dan staat de teller op 50 miljard dollar (43 miljard euro) aan importen die over en weer zwaar belast worden aan de grens. Daarmee houdt het waarschijnlijk niet op. Trump heeft al met veel meer heffingen gedreigd: tot 200 miljard dollar, of zelfs over alle producten die de Amerikanen importeren uit China.

Wat is het probleem?

Trump wil grofweg twee dingen van China: allereerst wil hij het handelstekort van de VS ten opzichte van China sterk terugdringen. De Amerikanen importeerden vorig jaar voor ruim 375 miljard dollar meer dan ze exporteerden naar China. Trump ziet dat als een verlies voor de VS.

Daarnaast draait de handelsoorlog ook steeds meer om inbreuk op intellectueel eigendom door Chinese bedrijven. Ook de strenge eisen die China stelt aan Amerikaanse bedrijven die daar zaken willen doen schieten Trump in het verkeerde keelgat.



In China worden veel smartphones geproduceerd. (beeld: Getty Images)

Geen oplossing

De oplossing, als die gevonden kan worden, ligt bij de Amerikanen, zegt Frans-Paul van der Putten, senior research fellow Instituut Clingendael. Hij is gespecialiseerd in China en geopolitiek. "Het initiatief komt van Amerikaanse kant, dus daar moet het antwoord worden gezocht."

Maar het terugbrengen van het handelstekort, zonder enorme barrières op te werpen, is haast niet te doen. "Je kunt daar eigenlijk niet uitkomen", zegt Van der Putten.

"Producten die nu veel in China worden gebruikt en in China worden geproduceerd, daarvan zou de productie dan naar de VS verschoven moeten worden. Dat kan voor een deel vast, maar voor een groot deel is het veel gunstiger om in China te produceren", zegt hij.

Op de spits drijven

Ook Andy Langenkamp, die zich als analist voor denktank ECR Research specialiseert in economie en geopolitiek, denkt dat het niet mogelijk is om aan het hele verlanglijstje van de VS te voldoen.

Toch is er mogelijk een uitweg, denkt hij. Trump zou er voor kunnen kiezen om het conflict verder op de spits te drijven, om vervolgens een stapje terug te nemen en daarna het niet erger worden van de zelf-veroorzaakte situatiue als succes te claimen. Als dat inderdaad een optie is, verwacht Langenkamp dat Trump daarmee ten minste zal wachten tot de congresverkiezingen in de VS in het najaar.



Een staalfabriek in Hangzhou in het oosten van China. (beeld: Getty Images)

Methode Noord-Korea

Van der Putten ziet nog een andere optie: "Trump kan het conflict koppelen aan een ander onderwerp." Hij brengt in herinnering dat de handelsoorlog met China eerder ook werd uitgesteld, in ruil voor Chinese steun in het conflict met Noord-Korea.

"Nu lijkt Noord-Korea geen onderwerp te zijn. Maar je kunt je voorstellen dat er iets anders op de agenda komt waar de Chinezen bij kunnen helpen", zegt hij. Op die manier kan Trump de dreiging van handelssancties inzetten om op andere terreinen winst te boeken.

Druppel op een gloeiende plaat

Ondertussen lijkt de wereldeconomie nog niet erg te lijden onder alle importheffingen. Dat heeft volgens beide experts een redelijk eenvoudige reden: met de omvang valt het nog wel mee. "Een groot deel van de maatregelen is nog niet ingevoerd, het is vooral een dreigende handelsoorlog", zegt Van der Putten.

De 50 miljard dollar waar het nu om gaat is een schijntje. "Op het grote geheel is dat niks. In de pijplijn zit nog 200 miljard, maar het blijft een druppel op een gloeiende plaat", zegt Langenkamp

Wel kan het ervoor zorgen dat het sentiment onder consumenten en bedrijven omslaat en dat bedrijven investeringen afhouden. Maar voorlopig gaat de consument de gevolgen daarvan nog niet merken in de portemonnee, is de verwachting.



Trump is sterk begonnen aan de handelsoorlog, legde Roderick Veelo begin juli al uit.

Kan Europa profiteren?

Goed voor de EU is de twist trouwens niet, zeggen de experts. Europa is deel van een economisch en politiek systeem dat nauw met elkaar verbonden is, zegt Van der Putten. De EU heeft er baat bij als dat systeem stabiel is. De onzekerheid is niet goed voor Europese bedrijven, zegt hij.

Al zou het al lukken om bijvoorbeeld in een gat te springen dat de VS achterlaat, dan nog is dat niet per se verstandig. "Uiteindelijk blijft de VS de belangrijkste speler en is het belangrijk om de trans-Atlantische banden sterk te houden", aldus Langenkamp.

Te veel opportunisme richting China zou dat in gevaar kunnen brengen, waardoor Europa alleen maar verder van huis raakt.

Trump ook pessimistisch

De analisten verkeren trouwens in goed gezelschap met hun scepsis over de uitkomst van de onderhandelingen deze week. Ook president Trump verwacht er niet veel van, zei hij tegen Reuters.