Chaos bij Britse Conservatieven na opstappen minister Boris Johnson

Dat Boris Johnson vanmiddag is opgestapt als Britse minister van Buitenlandse Zaken, kan betekenen dat hij zich opwerpt als de opvolger van Theresa May. De Britse premier staat zwaar onder druk en het gerucht gaat dat zich voldoende parlementsleden hebben gemeld om haar positie aan het wankelen te brengen.

Britse kranten schrijven dat de strijd in de Conservatieve Partij over het vertrek uit de Europese Unie nu pas goed losbarst. Johnson zou zich mogelijk als 'redder van de brexit' willen ontpoppen.

'Plannen staan haaks op bedoeling brexit'

Vandaag lichtte May haar jongste brexitplannen toe in het parlement. Daarmee zou Groot-Brittannië economisch gezien toch bij de EU blijven en bijvoorbeeld op het gebied van handel en landbouw de vrije stroom van goederen handhaven.

Volgens haar tegenstanders staat dat haaks op de bedoeling van de brexit. Het is alleen maar 'in naam' een afscheid van de EU, terwijl de Britten juist volledige controle over hun eigen zaken wilden door eruit te stappen. In zijn ontslagbrief schrijft Boris Johnson dat hij bang is dat het Verenigd Koninkrijk op deze manier een kolonie wordt van de EU. "De droom van de brexit sterft, verstikt door nodeloze twijfel", schrijft hij.

Geen controle meer

Johnson stelt dat hij hard gevochten heeft om het Britse volk zijn zelfbeschikkingsrecht terug te geven en om Groot-Brittannië buiten de Europese economische zone te laten floreren 'als een open, naar buiten kijkende en globale economie'.

Nu May met haar kabinet lijkt af te koersen op een 'zachte brexit', voorziet Johnson dat grote delen van de Britse economie nog steeds zullen zijn vastgetekend aan de EU, 'zonder controle vanuit het Verenigd Koninkrijk' over de afspraken die de EU-lidstaten met elkaar maken.

May wil niet weg

Mays woordvoerder zegt dat ze zich fel zal verzetten tegen pogingen haar aan de kant te schuiven als Conservatieve leider (en dus als premier). De Conservatieven in het Lagerhuis zouden kunnen besluiten een stemming te houden of ze nog vertrouwen in premier May hebben.

Als minstens 48 van de 316 Conservatieve Lagerhuisleden dit aanvragen, komt er een stemming. Om May weg te sturen, zijn er 159 stemmen nodig. De Conservatieve parlementariërs komen begin deze avond bij elkaar. Een aantal tegenstanders van het beleid van May zou het nog niet aandurven zo'n stemming nu al te laten houden. De regels van de partij staan niet toe dat er binnen een jaar opnieuw zo'n stemming komt.

Brexit: land in de war

De keus in juni 2016 om Europa de rug toe te keren, heeft de Britse bevolking verdeeld.

