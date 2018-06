Brussels Airlines schrapt vluchten Sharm el-Sheikh om veiligheidsrisico

De Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft om veiligheidsredenen zijn vluchten geschrapt naar de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Ongeveer duizend reizigers hebben van touroperator Thomas Cook een ander aanbod gekregen.

Het gaat om een 'intern advies' dat de luchtvaartmaatschappij zelf heeft opgesteld, zegt een woordvoerster tegen RTL Nieuws. Ze wijst erop dat een aantal andere maatschappijen vanwege veiligheidsrisico's al jaren niet meer vliegt op Sharm el-Sheikh. Mensen die via Thomas Cook hadden geboekt, kunnen hun reiskosten vergoed krijgen of een andere bestemming kiezen.

TUI blijft vliegen

De Belgische tak van de reisorganisatie TUI laat via persbureau Belga weten anders te oordelen over de veiligheid in de Egyptische badplaats. TUI blijft voorlopig gewoon vliegen op Sharm el-Sheikh. Reizen naar de zuidelijke Sinaï wordt door het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken al geruime tijd afgeraden, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor 'de hotelzone van Sharm al-Sheikh'.

Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maakt in zijn reisadvies voor Egypte, dat vorige maand voor het laatst werd aangepast, een uitzondering voor Sharm el-Sheikh. "U kunt wel reizen naar de vakantieresorts daar, maar houd ook dan rekening met veiligheidsrisico's." Daarnaast 'heeft het vliegverkeer in het luchtruim boven de Sinaï te maken met een terroristische dreiging'.

Explosie in de lucht

Op het schiereiland Sinaï zijn al lang gewelddadige botsingen tussen bedoeïenen en veiligheidstroepen. Sinds een jaar of acht is daar het geweld bijgekomen van moslimextremisten. Eind oktober 2015 crashte een Russisch vliegtuig, afkomstig van de luchthaven van Sharm el-Sheikh, na een explosie in de lucht die door terroristen werd opgeëist.

Sharm el-Sheikh: eens populair, nu een spookstad

Correspondent Olaf Koens bezocht Sharm el-Sheikh een jaar na de crash van het Russische vliegtuig.

