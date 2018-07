Britten zijn het onderling eindelijk eens over brexit-strategie

Binnen de Britse regering zijn ze het eindelijk eens over hoe de brexit er wat hen betreft uit komt te zien. Maandenlang waren de ministers en parlementariës van de Conservatieve partij aan het kibbelen, tot grote ergernis van de EU-onderhandelaars.

Nu kunnen de Britten en de EU eindelijk verder met het afhandelen van de brexit. Die onderhandelingen lagen maandenlang stil.

Tientallen miljarden

De EU eist bijvoorbeeld tientallen miljarden van Groot-Brittannië om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, waarvoor in het verleden ook de Britten hebben getekend.

Ook moet worden onderhandeld waar nu de harde grens komt te liggen tussen Europa en Groot-Brittannië: tussen de Republiek Ierland en Noord-Ierland of in de Ierse Zee, die de twee eilanden van elkaar scheidt. Voor de EU is het onbespreekbaar dat Ieren niet meer naar Noord-Ierland kunnen reizen. Voor de Britten is het al net zo onbespreekbaar dat Noord-Ieren, die immers bij het Verenigd Koninkrijk horen, niet meer eenvoudig naar Engeland kunnen.

Europa profiteert op sommige vlakken nu al van de brexit

Vrijhandelszone

"Ons voorstel zal een vrijhandelszone tussen de EU en Groot Brittannië creëren, dat regels bevat voor handel in landbouw- en industriële producten", stelt premier May in een verklaring. In het Britse voorstel verdwijnt het vrij verkeer van personen, waardoor de douanepoorten zullen terugkeren aan de Britse grenzen.

May had in de krant The Times nog een waarschuwing voor haar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, met wie ze regelmatig van mening verschilt over de brexitstrategie: ,,Als hij probeert het Britse standpunt te ondermijnen wordt hij ontslagen.''

EU: 'We moeten maar zien'

Michel Barnier, brexitonderhandelaar namens de EU, hield zich in een eerste reactie op de vlakte: "We moeten maar zien of het voorstel aanknopingspunten biedt om tot een akkoord te komen'', schreef hij op Twitter.

De tijd voor die onderhandelingen begint te dringen. 29 maart 2019, exact twee jaar na het versturen van de opzeggingsbrief, treedt de brexit in werking, of de onderhandelaars er nu uit zijn of niet. Als er dan niks geregeld is, staat wel vast dat er flinke chaos ontstaat aan beide kanten.