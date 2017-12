Brexit-minister VK: geen onderzoek gedaan naar gevolgen brexit

De regering van Groot-Brittannië heeft geen idee wat voor effect het Britse vertrek uit de EU gaat hebben op de economie. Er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen, zegt brexit-minister David Davis vandaag.

Anders dan de Britse regering eerder beweerde, is er geen echt onderzoek gedaan naar het effect van de brexit op de Britse economie, moest brexit-minister David Davis vandaag toegeven in het Britse parlement.

Brexit-commissie

De hoofdonderhandelaar voor de Britten was vandaag te gast bij de brexit-commissie van het Britse Lagerhuis. Al snel ontvouwde zich daar een interessant vraaggesprek tussen Davis en de voorzitter van de commissie, Hilary Benn.

Gevraagd naar het bestaan van zogenaamde 'impact assessments' - rapporten die voor verschillende sectoren van de Britse economie de gevolgen van een brexit op een rij zetten - zei Davis: "Ik denk dat het antwoord 'nee' gaat zijn voor alle sectoren."

'Economische modellen hebben het altijd fout'

Op de wedervraag van Benn, die vroeg of dat niet vreemd is gezien het feit dat de Britse regering voor ongeveer elke gebeurtenis zo'n onderzoek uitvoert, was het antwoord van Davis opnieuw ontkennend. Volgens de brexit-minister is een onderzoek onnodig, omdat iedereen wel snapt dat er een effect is wanneer er extra regelgeving komt tussen een producent en zijn afzetmarkt.

"Ik ben geen fan van economische modellen, die hebben allemaal bewezen ongelijk gekregen", besloot Davis.

Kijk hier het gesprek tussen Benn en Davis terug:

Met de ontboezeming van Davis gaat de discussie over de gevolgen van brexit in het VK een nieuwe fase in. Al maanden was het Britse parlement in discussie met Davis over het vrijgeven van onderzoek naar de gevolgen van brexit. De Britse regering had altijd gesuggereerd dat het onderzoek er was.

Begin november nam het parlement daarom een motie aan om de regering te dwingen de documenten vrij te geven. De regering kwam over de brug, maar de documenten waar ze mee kwam waren voor het parlement alles behalve afdoende. Uiteindelijk zag Davis vandaag geen andere keus dan toe te geven dat verder onderzoek niet bestaat.

Spannende week

Het is sowieso een spannende week in de brexit-onderhandelingen. Twee dagen geleden liep een gesprek tussen de Britse premier May en Europese Commissie-voorzitter Juncker over een definitief scheidingsplan tussen Groot-Brittanie en de EU op niets uit. Later deze week gaan ze opnieuw om tafel.

Komen ze er dan weer niet uit, dan krijgen de Britten op de EU-top volgende week geen groen licht voor de tweede fase van de brexit-onderhandelingen. Die gaat over de toekomstige handelsrelatie. En dan begint de tijd echt te dringen: de volgende EU-top is pas in maart, terwijl de hele brexit in maart 2019 al een feit wordt.