Brexit-minister stapt plotseling op vanwege plannen premier May

De minister die in Groot-Brittannië verantwoordelijk is voor het onderhandelen met de EU over de brexit, David Davis, is afgetreden. Hij is het niet eens met de plannen van premier Theresa May.

Het Britse kabinet stemde afgelopen week in met de plannen. Davis zou zijn baan hebben opgezegd vanwege meningsverschillen binnen het kabinet van premier Theresa May over de brexit-strategie. Davis zegt dat hij het afgelopen jaar 'meerdere keren' flink van mening verschilde over de koers met May.

ZIE OOK: Veel meer Britten vragen nationaliteit EU-land aan

Davis heeft er geen vertrouwen in dat de uiteindelijke deal met de EU recht zal doen aan de uitslag van het brexitreferendum. Kort na de bekendmaking van het ontslag van Davis werd bekend dat ook de onderminister van Brexitzaken Steve Baker zijn ontslag heeft ingediend.

In zijn ontslagbrief aan May schrijft Davis dat het vrijdag bereikte akkoord in het kabinet 'mijn positie als brexit-onderhandelaar ondermijnt' Ook is hij bang dat niet het kabinet, maar het parlement gaat bepalen hoe de brexit zal verlopen. Ook zegt hij te vrezen dat de onderhandelingspositie van Groot-Brittannië ten opzichte van de EU 'zwak zal zijn'.

De ontslagbrief die Davis stuurde aan premier May:

It’s a pretty devastating letter

“Progressive dilution” of original Cabinet agreement to diverge..

Backstop omitted strict conditions I requested

“Leading to at best a weak negotiating position and possibly an inescapable one”

parliamentary control will be “illusory” pic.twitter.com/KPDDe9pbJf — Faisal Islam (@faisalislam) 9 juli 2018

Binnen de conservatieve partij van May is een strijd gaande over de strategie voor de brexit. Een vleugel van de partij aangevoerd door de minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, waartoe ook Davis behoort, wil volledig los van de Europese Unie zonder akkoorden, terwijl May voor een zachtere variant opteert.

May: 'Jammer'

Vrijdag kwam het kabinet tot overeenstemming om een zachtere brexitstrategie te gaan volgen. May had in de krant The Times na dat akkoord nog een waarschuwing voor haar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, met wie ze regelmatig van mening verschilt over de strategie: "Als hij probeert het Britse standpunt te ondermijnen wordt hij ontslagen.''

Premier May zegt het 'jammer' te vinden dat Davis is opgestapt. Ze bedandrukt dat de onderhandelingspositie van de Britten wél recht doet aan de uitslag van het referendum. Volgens May blijft het parlement ook na een deal met de EU verantwoordelijk voor de wetten.

Dit eist Europa van de Britten