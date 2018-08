Bosbranden Algarve teruggedrongen: gebied zo groot als Amsterdam zwartgeblakerd

De Portugese brandweer is aan de winnende hand in de strijd tegen de enorme bosbranden in de Algarve. Volgens de autoriteiten is de intensiteit afgenomen en zijn er 'geen actieve vuurfronten meer'.

Dat is behalve aan de inzet van de ruim 1400 brandweerlieden, militairen en vrijwilligers ook te danken aan een weersverandering. De temperatuur aan de zuidkust zakte aanzienlijk, tot rond de 25 graden, waar het eerder deze week nog geregeld boven de 40 graden was.

Vuur kan weer oplaaien

De strijd is echter nog niet gestreden. Als de wind weer aantrek, kan het vuur zo weer oplaaien.

Premier Antonio Costa waarschuwde 24 uur eerder dat het nog dagen kon duren voordat het vuur onder controle zou zijn. Het graven van brandgangen met bulldozers heeft in de nachtelijke uren succes gehad. Dat werk gaat donderdagnacht gewoon door.

Gisteren zag het er een stuk beroerder uit:

Toeristen zagen tot gisteren de brand steeds dichterbij komen.

235 vierkante kilometer

Door de natuurbrand in het bergachtige gebied rond de stad Monchique is volgens persbureau Lusa al bijna 235 vierkante kilometer, een gebied zo groot als de hele gemeente Amsterdam, zwartgeblakerd of in de as gelegd.

Tot dusver zijn 32 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers hadden rook ingeademd.

Meer op rtlnieuws.nl: