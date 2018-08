Blauwdrukken voor 3D-geprinte wapens toch niet online

Met de blauwdrukken zou iedereen met een 3D-printer thuis zelf handvuurwapens kunnen printen. Omdat de wapens van plastic zijn, worden ze niet opgemerkt door detectiepoortjes.

Meerdere staten hadden daarom een zaak aangespannen tegen de publicatie van de bestanden. De rechter oordeelt nu dat publicatie van deze blauwdrukken onherstelbare schade zou kunnen toebrengen aan Amerikaanse burgers.

Het bedrijf Defense Distributed wilde de bestanden vandaag online zetten. De Amerikaanse regering sloot onlangs een overeenkomst met het bedrijf. In 2013 kwamen zij al naar buiten met het eerste 3D-geprinte wapen.

Daarbij zetten ze ook het ontwerp online. De overheid dwong ze vervolgens om de blauwdrukken offline te halen, waarna het bedrijf een rechtszaak aanspande.

In juni kreeg het bedrijf na een regeling alsnog toestemming voor publicatie. Defense Distributed had op zijn website met grote letters de datum aangekondigd waarop de blauwdrukken weer online mochten. Maar de rechter zet daar dus een streep doorheen. Het publiceren van die bestanden is nu illegaal.

Defense Distributed beroept zich op het eerste en tweede amendement van de Amerikaanse grondwet. Die artikelen geven Amerikanen het recht op vrijheid van meningsuiting en op het bezitten en dragen van wapens.

De Amerikaanse president Trump sprak zich eerder op Twitter al uit tegen de 3D-geprinte vuurwapens.

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!