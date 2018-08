Bijzondere ontmoeting Merkel en Poetin: 'Bereid samen te werken'

Al jarenlang is de relatie tussen de twee landen slecht, maar vandaag zijn de Duitse kanselier Merkel en de Russische president Poetin 'on speaking terms'. De twee leiders zijn vooral op zoek naar samenwerking en kijken naar wat elkaar bindt. Met dank aan president Donald Trump.

Sinds de oorlog in Oost-Oekraïne, het neerhalen van MH17 en de rol die Rusland daarin heeft gespeeld en de Russische inmenging in de oorlog in Syrië, is de relatie tussen de Russen en het Westen ronduit slecht.

Kennen elkaar door en door

De Russische president Poetin en de Duitse bondskanselier hebben elkaar vandaag in het zomerpaleis van Merkel ontmoet voor een topoverleg. De chefs van de twee landen kennen elkaar door en door en spreken elkaars talen.

Er werden vandaag belangrijke zaken besproken, zoals de handelsrelatie tussen de twee landen. Maar het ging ook over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De onvoorspelbare Amerikaanse president maakt zowel Merkel als Poetin zenuwachtig en dat brengt de twee landen dichter bij elkaar. Poetin vreest een aangekondigde nieuwe ronde sancties, wat slechte invloed kan hebben op de Russische economie. Merkel ziet de hechte Amerikaans-Duitse vriendschap wankelen. Ze is ‘een gevangene van Rusland’, twitterde Trump onlangs nog.

Doordat Poetin en Merkel 'on speaking terms zijn' kunnen de twee landen als dat nodig is, samen tegengas geven.

Hebben elkaar nodig

Poetin ziet Duitsland als een 'leidende partner', zo zei hij vandaag. Vorig jaar groeide de handel tussen beide landen met 22 procent tot 43 miljard euro.

De Russische president noemde Oekraïne als een kwestie die hij met de kanselier wilde bespreken. 'Helaas is een oplossing helemaal geen vooruitgang boeken', zei hij. Hij zal ook met de kanselier spreken over een mogelijke VN-vredesmissie voor Oost-Oekraïne.

Bondskanselier Angela Merkel onderstreepte de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Duitsland en Rusland voor het oplossen van internationale crises zoals die in Syrië of Oekraïne. Merkel zei vandaag dat zij bereid is er samen met Poetin aan te werken.

