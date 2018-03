Belgische krant: 'Jodiumpil is nu al de klucht van het jaar'

De Belgische krant De Morgen noemt de jodiumpil 'nu al de klucht van het jaar'. In het land zijn de afgelopen dagen 4,6 miljoen doosjes met daarin tien kaliumjodidepillen van 65 milligram uitgedeeld, op advies van de gezondheidsautoriteiten.

In Belgiƫ wordt op vijf plekken gewerkt met nucleair materiaal. De bekendste zijn de kerncentrales in Doel en Tihange. Iedereen in een straal van 20 kilometer wordt aangeraden jodiumtabletten in huis te halen, als onderdeel van een nieuw noodplan voor nucleaire incidenten.

Torens vol doosjes

De krant ging naar een apotheek in Zoersel waar torens vol doosjes jodiumpillen staan. Vrijwel niemand is ze komen ophalen. Elke Belgische apotheek moet minstens 480 doosjes afnemen. De apotheker, Isabel Vreven, legt uit dat vooral ouderen met vragen komen, ook al zijn de tabletten bedoeld voor kinderen, jongeren en zwangere vrouwen.

"We hadden hier in Zoersel op dinsdag al meteen een aantal tachtigplussers die hun doosje kwam opeisen. Ja, het was gratis, iedereen had er recht op, zo hadden ze op tv gezien. Terwijl er eigenlijk wordt geadviseerd om na je veertigste geen jodiumpil meer te slikken. Het heeft na die leeftijd niet echt nog een effect", vertelt ze.

Een apotheker uit Asse vindt de begeleidende brochures verwarrend. Zijn klanten dachten dat ze de pillen meteen moesten innemen. "Ik moet de hele tijd aan mensen uitleggen dat ze die pillen niet nu moeten slikken, maar bij voorkeur drie uur voor de nucleaire ramp. Als ze mij dan vragen hoe ze in godsnaam moeten kunnen raden dat er zich over drie uur een nucleaire ramp gaat voordoen, zeg ik: ja, dat weet ik ook niet."

