Belgische kerncentrale Doel 1 ligt stil door lek

De Belgische kerncentrale Doel 1 is deze week stilgelegd door een lek in het nucleaire gedeelte. De reactor werd afgelopen maandag plotseling uitgeschakeld. Dat was nodig voor onderhoudswerkzaamheden ter hoogte van het koelwater, was toen nog de verklaring.

Nu heeft exploitant Engie Electrabel bevestigd aan TV Oost dat het om een lekkage ging. Volgens Electrabel lopen omwonenden van de kernreactor geen gevaar.

Radioactieve straling

De reparatie verloopt moeilijk omdat de radioactieve straling groot is. De kerncentrale werd al in 1975 in gebruik genomen en zou al van 29 mei tot 1 oktober uit gaan voor onderhoud. Dat is nu vervroegd. De streefdatum voor de afronding van de werkzaamheden blijft 1 oktober.

Het lek zit in een leiding die koelwater afvoert naar de reactor, die dichtbij de Nederlandse grens bij Antwerpen staat. Dat koelwater moet een meltdown voorkomen als de reactor oververhit raakt.

"Het is de eerste keer dat dit gebeurt met dat type leiding", zegt de woordvoerder van de reactor. "We zitten nog ver onder de limiet die een automatische stop van de reactor zou veroorzaken, de situatie heeft geen impact op de veiligheid."

