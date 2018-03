België gooit kerncentrales toch dicht in 2025

De twee Belgische kerncentrales in Doel en Tihange gaan dicht in 2025. Alleen als de komende jaren blijkt dat een tekort aan elektriciteit dreigt, zou kunnen worden besloten de levensduur te verlengen.

De regeringspartijen bereikten vandaag een akkoord over een energiestrategie waarin deze afspraak is vastgelegd. Over de veiligheid van de reactoren bestaan veel zorgen in de buurlanden, waaronder Nederland.

Meer windparken

De sluiting in 2025 zat al in de pijplijn, maar de grootste regeringspartij (N-VA) wilde ze misschien toch langer open houden. De partij kreeg de garantie dat de energieprijzen niet de pan uit rijzen en vergelijkbaar blijven met omringende landen.

Om de sluiting van de centrales op te vangen en aan de eisen van het klimaatakkoord Parijs te kunnen voldoen, zet de regering volop in op hernieuwbare energie, onder meer door meer windparken in de Noordzee neer te zetten.

Geen zorg om Nederlands gas

Het versneld terugschroeven van de Nederlandse gasproductie baart de regering geen zorgen. De Belgische energieminister Marie-Christine Marghem heeft 'regelmatig en nauw' contact met minister Wiebes en 'werkt dan ook goed samen met de Nederlandse overheid', laat haar woordvoerder weten.

België is voor 30 procent afhankelijk van het laagcalorische gas uit Nederland. De buurlanden hebben vastgelegd dat de gaskraan vanaf 2024 geleidelijk wordt dichtgedraaid en de levering in 2030 stopt.

Huishoudens aangepast

De industrie kan al voor een groot deel draaien op hoogcalorisch gas. De installaties bij Belgische huishoudens worden de komende tien jaar aangepast. "Een verdere versnelling van de omschakeling van buitenlandse verbruikers is op dit moment niet mogelijk", zegt Wiebes.

