Belastinghervorming Trump is een feit na goedkeuring Congres

Met een stevige meerderheid heeft het Huis van Afgevaardigden definitieve goedkeuring gegeven aan de historische belastinghervorming van de Verenigde Staten. Daarmee boekt president Trump zijn eerste politieke overwinning van formaat.

Het door de Republikeinen gedomineerde Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde het wetsvoorstel definitief goed met 224 tegen 201 stemmen. Dit nadat eerder vandaag de Senaat al instemde met de grootste herziening van de Amerikaanse belastingwetgeving in dertig jaar tijd.

Alle democraten tegen

Dat ging niet zonder slag of stoot. Zo stemde geen enkele democraat in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden voor het plan. Zij vrezen voor een verdere groei van het begrotingsgat, omdat vooral bedrijven en rijke Amerikanen minder belasting hoeven te betalen. Ook kwam het voorstel vandaag voor de tweede keer in twee dagen tijd in stemming na een procedurefout.

Maar met deze laatste stemming is de belastinghervorming een feit. "Een monsterzege voor Trump", volgens correspondent Erik Mouthaan, die het de belangrijkste overwinning voor de Amerikaanse president tot nu toe noemt. De verwachting is dat Trump later vanavond met een speech zijn overwinning viert.

