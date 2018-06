Belangrijke adviseur Trump: 'Speciale plek in de hel' voor Canadese premier

Opvallend zware woorden van de belangrijkste economische adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump aan de Canadese premier Justin Trudeau. "Min of meer een oorlogsverklaring", zegt correspondent Erik Mouthaan.

Trump-adviseur Peter Navarro noemde Trudeau 'onbetrouwbaar' en zei dat er voor wereldleiders zoals hij een 'speciale plek in de hel' is.

Importtarieven

Trudeau was gisteren samen met Trump aanwezig bij de G7-top. Die draaide uit op een mislukking. Er leek in eerste instantie een akkoord: alle landen beloofden zich in te gaan zetten voor eerlijke handel én ze spraken ook af invoerheffingen te beperken - maar Amerika trok zich alsnog terug. Trump wilde de hoge Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium in stand houden.



Wereldleiders praatten in op een onverzettelijke Donald Trump. (Foto: EPA)

Tot ieders verbazing kwam uiteindelijk tóch een gezamenlijk slotverklaring, met dus de goedkeuring van de Verenigde Staten.

Een paar uur later liet Trump plotseling weten toch af te zien van het ondertekenen van die slotverklaring. De reden: de persconferentie die de Canadese premier Trudeau na afloop had gegeven.

'We laten ons niet ringeloren'

Trudeau zei in die persconferentie dat Canada zal terugslaan als de Amerikaanse import-heffingen doorgaan. "Want Canadezen zijn beleefd en redelijk, maar we laten ons niet ringeloren."

Volgens Trump legde Trudeau daarmee valse verklaringen af. ​Hij noemde Trudeau 'heel erg oneerlijk en zwak' en gaf de delegatie dus de opdracht de slotverklaring toch niet te ondertekenen. Ook dreigde hij opnieuw met extra heffingen op buitenlandse auto's. Trudeau verklaarde 'niets nieuws' te hebben gezegd.

Vanochtend deden Amerikaanse nieuwszenders uitgebreid verslag van de ruzie tussen Trudeau en Trump. Daar gingen de beledigingen aan het adres van Trudeau gewoon door.

'Dolksteek in de rug'

Trump-adviseur Peter Navarro zei bij Fox News: "Er is een speciale plek in de hel voor iedere wereldleider die zich schuldig maakt aan onbetrouwbare diplomatie met president Donald J. Trump en hem bij het verlaten een dolksteek in de rug geeft... Dat is wat de onbetrouwbare Justin Trudeau deed met die stunt-persconferentie."

Peter Navarro: "There’s a special place in hell for any foreign leader that engages in bad faith diplomacy with President Donald J. Trump and then tries to stab him in the back on the way out the door...that’s what bad faith Justin Trudeau did with that stunt press conference." pic.twitter.com/KtqKXizBEc — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 10 juni 2018

'Dit is echt ongekend'

Volgens Amerika-correspondent Erik Mouthaan verklaart het Trump-team daarmee 'min of meer de oorlog' aan Canadese premier. "Dit is echt ongekend", zegt hij. "Ik heb in bijna twaalf jaar als correspondent nooit zo’n toon gehoord van het Witte Huis tegen een leider van een buurland."

En Canda is niet zomaar een buurland, het is ook nog eens een belangrijke bondgenoot van de VS, legt Erik Mouthaan uit. "Het is een van de trouwste bondgenoten. Canada vecht ook met elke oorlog met de VS mee."

Volgens de Amerika-correspondent is Trump op dit moment heel erg gefixeerd op de tarieven die Canada rekent voor zuivelproducten. "Die vindt hij heel hoog, en daar gaat hij dan helemaal op los. Dat heeft hij ook beloofd aan zijn kiezers, dus die zijn blij met die harde woorden."

Met die krachtge uitlatingen hoopt Trump uiteindelijk een beter resultaat te krijgen aan de onderhandelingstafel, zegt Mouthaan. "Het Witte Huis zegt ook dat dat werkt, kijk maar naar Noord-Korea, zeggen ze dan."

