Bedrijf doet vlees voor werknemers in de ban

WeWork, het Amerikaanse bedrijf dat flexibele kantoren en werkplekken verhuurt, schrapt vlees van het menu. Dat betekent dat het in vestigingen van het bedrijf niet meer wordt verkocht én dat de zesduizend werknemers geen maaltijden meer mogen declareren waar vlees in zit.

Rundvlees, varkensvlees en kip gaan in de ban, schrijft de directie in een e-mail aan het personeel. Vis is nog wel toegestaan. Wie niet zonder vlees kan, mag natuurlijk altijd zijn eigen eten meenemen.

Duizenden dierenlevens

Het bedrijf zegt op deze manier minder kooldioxide uit te stoten, zuiniger te zijn met water én duizenden dierenlevens te redden. Het beleid is per direct ingegaan. Ook bij de jaarlijkse zomerbijeenkomst van het bedrijf, die in augustus in Groot-Brittannië wordt gehouden, staat geen vlees op het menu.

Die bijeenkomst wordt door zo'n vijfduizend medewerkers bezocht. WeWork zegt dat de maatregel alleen al tijdens dit zogeheten Summer Camp het leven van 10.000 dieren redt.

Geen rietjes meer

WeWork is één van de eerste grote bedrijven die vlees radicaal in de ban doen. Het voegt zich in de rij ondernemingen die onlangs maatregelen hebben aangekondigd voor een duurzamer beleid.

Zo hebben koffieketen Starbucks, de hotelketens Hilton en Hyatt en luchtvaartmaatschappijen American Airlines en Alaskan Airlines laten weten dat ze stoppen met het uitdelen van rietjes, om de hoeveelheid plastic afval te verminderen. Ook de Nederlandse tak van McDonald's wil het gebruik van rietjes stoppen.

