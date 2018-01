Bannon biedt excuses aan over opmerkingen in veelbesproken Trump-boek

Donald Jr. kreeg er van langs van Bannon in het boek 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' vanwege een bijeenkomst met een vertegenwoordiger van Rusland tijdens de verkiezingscampagne. Bannon noemde het bijwonen van een bijeenkomst door Trump Jr. 'landverraad'.

Trump reageerde woest op de opmerkingen.

I’ve had to put up with the Fake News from the first day I announced that I would be running for President. Now I have to put up with a Fake Book, written by a totally discredited author. Ronald Reagan had the same problem and handled it well. So will I!