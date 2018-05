Assad wil VS uit Syrië, goedschiks of kwaadschiks

Bashar al-Assad wil de controle terug over Syrisch grondgebied dat in handen is van door de VS gesteunde milities. De Syrische president zei in een interview met nieuwszender Russia Today dat zijn regering bereid is te onderhandelen, maar de gebieden desnoods met geweld zal 'bevrijden'.

De VS steunt de zogeheten Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Dit zijn overwegend Koerdische milities die het noordoosten van het land in handen hebben. Daar zijn ook Amerikaanse militairen gelegerd, die hun partners ondersteunen bij de strijd tegen Islamistische Staat.

'Wat je zegt, ben je zelf'

De Amerikaanse aanwezigheid is Assad een doorn in het oog. Hij riep Washington op de troepen terug te halen en verwees daarbij naar de Amerikaanse inval in Irak. "Ze kwamen naar Irak zonder juridische basis en kijk naar wat er met ze is gebeurd", zei hij. "Ze moeten de les leren."

De Amerikaanse president Donald Trump noemde Assad eerder een 'beest'. De Syrische leider reageerde in het interview op die uitspraak. "Wat je zegt, ben je zelf'', hield hij zijn collega voor.

