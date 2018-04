Assad: Westen mist controle en geloofwaardigheid

Het Westen is alle invloed en geloofwaardigheid kwijt in het conflict in het Midden-Oosten en heeft daarom maar een raketaanval uitgevoerd op Syrië onder leiding van de VS. Dat zegt de Syrische president Assad.

Volgens Assad zullen de aanvallen hem niet afhouden van 'de strijd tegen terrorisme in alle hoeken en gaten van Syrië' en van het verslaan van de terroristen.

Soennitische extremisten vormen de belangrijkste strijdgroepen die Assads regime bedreigen in de zeven jaar durende burgeroorlog. Onder de rebellen die vlak bij Damascus bolwerken hebben, zijn die van Islamitische Staat en van Jaish al-Islam (Leger van de Islam). De strijders van Jaish al-Islam hebben vandaag hun bolwerk Douma definitief verlaten en zijn in overleg met Rusland in bussen naar Noord-Syrië gegaan.

Propagandastunt

Vanuit Douma komen sinds vorige week zaterdag meldingen van een gifgasgasaanval die tot de westerse aanvallen hebben geleid. Moskou en Damascus stellen dat de 'terroristen' die de aftocht gingen blazen, in Douma een propagandastunt hebben uitgehaald om het Westen tot militaire actie tegen Assad te bewegen. De gifgasaanval op burgers zou in scène zijn gezet door tegenstanders van het regime van Assad.

Deskundigen van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) moeten vandaag beginnen met hun onderzoek in Douma. Rusland en Syrië hebben verontwaardigd vastgesteld dat de westerse aanvallen vóór dit onderzoek zijn gedaan.

Assad na de aanval: business as usual

Vanochtend werden vanuit Syrië beelden verspreid waaruit zou blijken dat president Assad vanochtend naar zijn werk is gegaan alsof er niets aan de hand was.