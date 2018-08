Amerikaanse militaire parade uitgesteld naar 2019

De omstreden Amerikaanse plannen voor een eigen militaire parade zijn uitgesteld. Het ministerie van Defensie laat weten dat er nu gekeken wordt naar 'ergens volgend jaar' en niet langer naar 10 november.

De parade is een stokpaardje van president Trump, die begin dit jaar het Pentagon de opdracht gaf de mogelijkheden te onderzoeken, nadat hij in Frankrijk de militaire parade daar had bijgewoond.

Veteranendag

Daarbij werd gedacht aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Dat werd later veranderd in 10 november, de landelijke veteranendag.

De Amerikaanse krijgsmacht is met afstand het sterkste en best uitgeruste en leger ter wereld en dat wil de president graag aan zijn bevolking en de wereld laten zien.

Dat moet het niet zo gaan uitzien:

Trump raakte onder de indruk van de Franse parade in 2017. Het is maar goed dat hij niet een jaar later in Parijs was...

Zonde van het geld

Critici vinden een miltaire parade zonde van het geld. De geschatte kosten zijn inmiddels opgelopen tot 92 miljoen dollar, al wordt dat bedrag door het Pentagon ontkend. Ook wijzen zij erop dat dergelijk machtsvertoon vooral geassocieerd wordt met autoritaire regimes als Noord-Korea, China en Rusland.

