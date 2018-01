Amerikaanse ambassadeur in Panama stopt: 'Ik kan niet meer voor Trump werken'

De Amerikaanse ambassadeur in Panama, John Feeley, stapt op. In een brief aan het ministerie van Buitenlandse Zaken laat Feeley weten dat hij zich niet in staat acht president Donald Trump nog langer te dienen.

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat Feeley vertrekt. Hij zou dat doen om persoonlijke reden. Feeley is een carrièrediplomaat en een voormalige helikopterpiloot. Op 9 maart vertrekt hij als ambassadeur.

Uitspraken

Het is niet bekend of het vertrek van Feeley te maken heeft met de uitspraken die Trump zou hebben gedaan tijdens overleg op het Witte Huis over immigratie. De Democratische senator Dick Durbin, die bij het overleg was, zei dat Trump Afrika en Haïti 'shitholes' (achterlijke landen) noemde. Trump ontkent dat hij die woorden heeft gebruikt.

