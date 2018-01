Alle prinsen en functionarissen Saoedi-Arabië vrij

In Saoedi-Arabië zijn alle gevangenen vrijgelaten die vastzaten in het hotel Ritz-Carlton in Riyad op verdenking van corruptie. Onder hen prins Alwaleed bin-Talal, een van de rijkste mensen ter wereld.

Sinds het aantreden van kroonprins Mohammed bin Salman is er binnen het koninkrijk een campagne tegen corruptie bezig. Naast de steenrijke prins werden er hoge functionarissen, zakenlui en prinsen opgesloten in het riante hotel dat fungeerde als gevangenis. Banken in het land blokkeerden op last van de regering zo'n 1200 bankrekeningen.

Opgesloten in het Ritz-Carlton:

Een rondleiding door de riante gevangenis van Alwaleed bin-Talal.

Prins Alwaleed bin-Talal verdiende zijn fortuin met aandelenhandel en investeringen. Hij is de rijkste man van Saoedi-Arabië. Eerder werd al bericht dat de prins voor een derde van zijn vermogen, vijf miljard euro, zichzelf vrij kon kopen. Of de zakenman ook daadwerkelijk heeft betaald is niet duidelijk.

Meer op rtlnieuws.nl:

Saoedische prinsen kopen zich na maanden gevangenschap vrij