Akkoord over brexit hangt in de lucht

De spanning over een akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk neemt toe. Er werd gisteravond en vannacht koortsachtig onderhandeld om vandaag een overeenkomst over de scheidingsvoorwaarden te bereiken, zeggen bronnen in Brussel.

Drie grote struikelblokken zijn er: het geld dat de Britten aan de EU verschuldigd zijn, de rechten van EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen, én de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Wordt daarover een akkoord bereikt, dan kunnen de onderhandelingen beginnen over de handelsrelatie na de brexit in 2019.

Tijd dringt

De 27 Europese regeringsleiders eisen vooruitgang op die drie punten. Pas dan kan het overleg de tweede fase ingaan. De tijd dringt omdat de EU-leiders op hun tweedaagse top volgende week besluiten of ze daarvoor het licht op groen kunnen zetten.

De hele week wordt al koortsachtig aan een deal gewerkt. Een gevoelige hobbel is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De Ieren én veel Noord-Ieren willen niet dat die na de brexit weer dichtgaat.

Britse minister: gevolgen brexit niet onderzocht