'Advocaat betaalde zwijggeld aan pornoster vanwege seksdate Trump'

De advocaat van Donald Trump zou net voor de presidentsverkiezingen 130.000 dollar zwijggeld hebben betaald aan een pornoster. Het geld werd door deze Michael Cohen aan actrice Stephanie Clifford betaald in oktober 2016.

In ruil voor het zwijggeld zou de actrice die beter bekend is onder haar shownaam Stormy Daniels niet uit de school klappen over haar seksdate met Trump. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen.

Eén jaar getrouwd

De krant schrijft dat de twee in 2006 na een golftoernooi in Lake Tahoe seks hadden. Trump was toen net een jaar getrouwd met Melania. Het Witte Huis en de pornoactrice hebben de beschuldigingen krachtig ontkend.

The Wall Street Journal onthulde al eerder dat Clifford onderhandeld had met de zender ABC over een interview en dat het roddelblad The National Enquirer de voormalige Playmate 150.000 dollar had geboden voor haar verhaal.