Advocaat bekent betalen zwijggeld aan pornoactrice in opdracht van Trump

Michael Cohen, de voormalig advocaat van Donald Trump, heeft tegenover justitie toegegeven dat hij zwijggeld heeft betaald aan de pornoactrice Stormy Daniels. Dat deed hij in opdracht van de Amerikaanse president met als doel de verkiezingen te beïnvloeden.

In een overeenkomst met justitie heeft Cohen op acht punten schuld bekend. Aanklager Robert Khuzami spreekt van 'zeer ernstige aanklachten die een langdurig patroon laten zien van leugens en oneerlijkheid'. Cohen 'dacht dat hij boven de wet stond', zegt Khuzami, 'en daarvoor zal hij een zeer, zeer hoge prijs betalen'.

Overtreding campagnewetten

Met het betalen van 130.000 dollar aan Daniels overtrad Cohen de campagnewetgeving. Hij zou bovendien geld hebben betaald aan een andere vrouw die Trump in diskrediet zou kunnen brengen. Daarnaast bekende de 51-jarige advocaat schuld aan onder meer bank- en belastingfraude.

Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort werd vanmiddag (plaatselijke tijd) door een Amerikaanse rechtbank schuldig bevonden aan onder meer bankfraude. Het is geen goede dag voor Donald Trump, constateert correspondent Erik Mouthaan. "Je ziet dat speciaal aanklager Robert Mueller in een omtrekkende beweging werkt en op die manier steeds dichter bij Trump komt."

Ritselaar

Het is een 'uniek moment', zegt Mouthaan: "Twee van Trumps voornaamste vertrouwelingen gaan de gevangenis in. Trump heeft het over een heksenjacht, zegt dat de gebeurtenissen zich allemaal vóór zijn presidentschap afspeelden, maar dit is iets waar hij toch moeilijk omheen kan."

Cohen fungeerde voor Trump jarenlang als ritselaar, zegt Mouthaan. "Zowel zakelijk als privé. En de grote vraag is nu: wat gaat hij justitie nog meer vertellen?"

Pornoster Stormy Daniels gearresteerd

Vorige maand werd pornoactrice Stormy Daniels (echte naam: Stephanie Clifford) bij haar bezigheden als stripdanseres aangeraakt door een toeschouwer op een 'niet-seksuele manier'. Niet de toeschouwer, maar de danseres werd daarvoor ingerekend.