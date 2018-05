Actrice huurde jarenlang appartement in hartje New York voor 28 dollar

Het is geen verrassing dat het niet goedkoop is om in New York te wonen. Vooral in het zuiden van Manhattan zijn de huurprijzen enorm hoog. Maar niet voor Patricia O’Grady, die jarenlang slechts 28 dollar per maand betaalde in een van de populairste buurten van de stad.

Ja, dat heb je goed gelezen. 28 dollar per maand in een stad waar 90 procent van de eenkamerappartementen meer dan 2000 dollar per maand kosten. Hoe is dat mogelijk, vraag je jezelf misschien af.

16 dollar versus 6000 dollar

O’Grady was 21 toen ze in 1955 een appartement ging huren op de bovenste verdieping van een gebouw in Greenwich Village. Om een beeld te geven: nu zijn veel appartementen daar tussen de 2500 en 6000 dollar per maand. In 1955 was dat anders: O’Grady en haar drie huisgenoten betaalden toen 16 dollar per maand.

Dat was een kortingstarief, omdat ze regelmatig het trappenhuis schoonmaakten. Het appartement was kaal en bestond slechts uit een vloer en muren. De vrouwen waren actrices, in New York met de droom om beroemd te worden en allang blij dat ze een dak boven hun hoofd hadden.

Het appartement van O'Grady zat in het pand met de gestreepte luifel

Haar huisgenoten vertrokken, maar O’Grady is altijd in het appartementje blijven wonen. Luxe was het niet, betaalbaar des te meer. Juist omdat ze er 63 jaar woonde; de huurprijs mocht wettelijk gezien niet of amper stijgen.

Lage huisprijs maakte carrière mogelijk

Die bizar lage huisprijs zorgde ervoor dat ze wel rond kon komen als actrice. Ze speelde in veel toneelstukken en een paar films en gold als een legende binnen de lokale theaterwereld. Haar partner, met wie ze zestien jaar samen is geweest, overleed in 2009.

Zij overleed in maart van dit jaar op 84-jarige leeftijd, toen ze vlakbij haar appartement werd aangereden. Vrienden, familie en collega’s denken met warme herinneringen aan haar terug, is te lezen bij de NY Post.

Huurverhoging vrijwel onmogelijk

In 2002 werd het gebouw overgekocht door Adam Pomerantz, die op de benedenverdieping een bagelzaak vestigde. Tegen de NY Post vertelt hij dat hij nog met een advocaat heeft gekeken of het mogelijk was om de huur te verhogen.

Dat kon, een beetje. Er kwam wel twee dollar per maand bij: daarvoor betaalde O’Grady 26,45 dollar, nu werd het 28,43 dollar. Helaas voor de huisbaas.

'A dump with character'

Veel klagen had hij verder niet, want O’Grady betaalde wel netjes op tijd de huur. Ze stond erop om iedere maand haar cheque per post te sturen. Beneden in de bagelzaak inleveren, zoals andere huurders deden, dat zag ze niet zitten.

Goed, ze was dus eigenaar van het - waarschijnlijk - goedkoopste appartement van New York. Ze had geen verwarming, geen warm water, geen bad of douche. Het appartement had twee open haarden en een gloeilampje. Toen dat stuk ging besloot ze om het huis met kaarsen te verlichten. Een vriend van haar noemde het in een necrologie ‘A dump with character’.

De buurt van O'Grady. (beeld: Getty Images)

'Ik heb hier vrede mee'

Huurbaas Pomerantz probeerde nog om centrale verwarming te installeren. Dat ging er niet in bij O’Grady. Ze was zeer gesteld op het oude en vertrouwde en zei tegen Pomerantz het volgende: “Wat je doet is een marteling voor mij. Laat het appartement alsjeblieft zoals het nu is, ik heb hier vrede mee.”

Eerder, voordat Pomerantz huisbaas werd, is er brand gesticht in het gebouw. Het was een van de vele manieren waarop oude huisbazen probeerden om huurders uit het pand te jagen, zodat ze de huur konden opschroeven. Dat lukte soms, maar nooit bij O’Grady.

Nieuwe huurprijs

O’Grady ging vaak naar de YMCA op 14th street. Daar kon ze douchen, zwemmen en las ze de New York Times. Daarnaast ging ze twee keer per week naar de Joffrey school voor ballet, waar ze dertig jaar lang les heeft gevolgd. Het was maar twee blokken van haar huis, maar veel verder ging ze ook niet vaak.

Het appartement van O’Grady zal door de huisbaas gestript en gerenoveerd worden. Waarschijnlijk zal het appartement, dat twee slaapkamers krijgt, voor zo’n 5000 dollar per maand verhuurd worden.