Aanval op Syrië: eensgezindheid in het Westen, woede bij Rusland

Met kruisraketten en straaljagers hebben de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië vannacht aanvallen uitgevoerd op drie doelen in Syrië. Het is een vergelding voor de vermeende aanval met gifgas vorig weekend in de Syrische stad Douma. Rusland veroordeelt de aanvallen scherp. Lees hier het liveblog terug dat we de uren na de aanval bijhielden.